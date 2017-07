Torgau. Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird am späten Nachmittag des 6. September 2017 in die Große Kreisstadt Torgau kommen.

Viel zu hohe Nitratwerte im Grundwasser hat der VSR-Gewässerschutz bei den Brunnenwasserproben festgestellt, die im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 7. Juni in Torgau beim Labormobil abgegeben wurden.

Ab August sollen in Torgau vier Kunstobjekte installiert werden, die auf eine besondere „Spurensuche in der Stadtlandschaft“ neugierig machen wollen.

Aus dem Dunklen trat eine männliche Person am Montag gegen 22.30 Uhr auf die Dommitzscher Straße. Ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Laguna befuhr die diese in Richtung Zinnaer Kreuzung.

Ein 34-Jähriger kam am Montag, 22 Uhr, mit dem Zug im Bahnhof Mockrehna an. Nach seiner Aussage trat noch auf dem Bahnsteig eine ihm unbekannte männliche Person entgegen.

An der B-87-Baustelle Rote Furth wurde am 25. Juni zwischen 23.30 Uhr und 23.59 Uhr eine „Baggerralley“ veranstaltet.

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Bosstime-Open Air am 15. Juli in der Kulturbastion. TZ verlost drei Freikarten.

– Im Schmetterlingspark Alaris schlüpfen zur Zeit die größten Schmetterlinge der Welt

– Holger Kuntzsch und Birgit Roy waren als Sommerskiläufer in Ruhla

– Die Cavertitzer Westernladies zum Weltrekordversuch in Österreich

WE-Tipps: Konzerte der Internationalen Sängerakademie, Landesleistungshüten, Dorffeste in Strelln, Sitzenroda, Roitzsch, Beilrode, „In Flammen“