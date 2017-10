Werbeoffensive für das Gewerbegebiet

Dommitzsch. Über die Arbeiten auf dem Gewerbegebiet in der Dübener Straße in Dommitzsch sprach TZ mit Christian Kurth, Revierförster und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dommitzsch.



TZ: Auf der Fläche der früheren Tonwerke wurden jetzt Bäume gefällt und Wildwuchs beseitigt. Was hat es mit der Aktion auf sich?

Ch. Kurth: Es handelt sich um reine Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, um die Fläche freizuhalten. Eine ortsansässige Firma hat das Gehölz beseitigt.



Was passiert mit dem Material, das dort aufgeschichtet wurde?

Das bleibt noch einige Zeit liegen. Wir haben im Winter auch im Stadtforst „Labaun“ Arbeiten geplant, wo ebenfalls Holz anfällt. Eine weitere Firma wird dann im Frühjahr mit einem Großraumhacker nach Dommitzsch kommen, um das Material gleich vor Ort zu Hackschnitzel zu verarbeiten, das wiederum an einen Torgauer Betrieb geliefert wird.



Wie groß ist das Gewerbegebiet?

Rund 3,5 Hektar. Wir möchten in den nächsten Monaten eine neue Offensive starten, um das Areal zu bewerben und Gewerbetreibende nach Dommitzsch zu locken. Bislang ist lediglich die ASD-Sonderformstückbau Dommitzsch GmbH ansässig. Für Handwerksbetriebe, Tischler etc. wäre der Standort günstig. Wir werden auch neue Werbeschilder in der Stadt stellen.