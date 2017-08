Wermsdorf-Patient erneut ausgerissen

Seit dem 17. August wird der 45-jährige Steffen Tempel vermisst. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann war im März schon einmal aus dem Fachkrankenhaus Wermsdorf abgehauen.

Wermsdorf. Seit dem 17. August wird der 45-jährige Steffen Tempel vermisst. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Bereits im März dieses Jahres war Tempel aus dem Fachkrankenhaus Wermsdorf geflohen. Er war dann in einem Konsum in der Ortslage Falkenberg aufgegriffen worden, nachdem er sich sechs Tage allein im Wald aufgehalten hatte. Aufgrund seines Krankheitsbildes ist von einer erhöhten Selbstgefährdung auszugehen.

Darüber hinaus besteht laut Polizei die Möglichkeit, dass er in einen verwirrten Zustand verfällt und dabei andere Menschen bedrohen oder gefährden könnte.

Steffen Tempel fällt vor allem durch sein ungepflegtes Erscheinungsbild auf und kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,70 bis 1,80 Metergroß;

- scheinbares Alter: 55

- schlank

- trägt einen Vollbart

- schwarze, ungepflegte, schulterlange Haare (zottelig)

- grüne Latzhose

- leidet unter Wahnvorstellungen

- hat höchstwahrscheinlich ein Mobiltelefon bei sich.



Die Polizei geht davon aus, dass sich der 45-Jährige ähnlich wie im März verhalten wird und fragt konkret nach Beobachtungen in den angrenzenden Wäldern. Gibt es Hinweise auf Übernachtungen an Unterständen? Hat ihn jemand beim Versuch beobachtet, sich mit Lebensmitteln zu versorgen?

Gleichzeitig warnen die Ordnungshüter: „Sollte der Vermisste angetroffen werden, ist von einem direkten Kontakt abzusehen und umgehend die Polizei zu informieren!“



Hinweisgeber werden gebeten, sich umgehend beim Polizeirevier Oschatz 03435 650-100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.