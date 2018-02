Wetterfahne und Turmkugel demontiert

Torgau. Ein zweiter Meter langer goldener Stab, der Fahnenschaft 58 Zentimeter hoch, die Fahne über die gesamte Breite knapp zweieinhalb Meter. Das sind die Maße der Wetterfahne auf dem Hausmannsturm von Schloss Hartenfels, die von unten aussieht wie ein kleines Spielzeug, doch ohne die 61 Meter Differenz zwischen dem Erdboden und ihre eigentlichen Platzierung hoch über Torgau ganz anders wirkt. Seit gestern fehlt sie samt der goldenen Turmkugel.



Nachdem Sturmtief „Friederike“ über Torgau gewütet hatte, musste der Turmaufsatz vorerst demontiert werden, weil sie sowohl ihre Funktion als auch die Sicherheitsanforderungen in ihrem offensichtlich schiefen Zustand nicht mehr erfüllen konnte. Mit einem Spezialkran der Magdeburger Firma FAB, der mit seinem Ausleger bis auf 72 Meter Höhe kommt, machten sich Thomas und Christoph Müller von der gleichnamigen Wurzener Metalldrückerei auf in luftige Höhen, um zunächst die Schäden zu begutachten. Anschließend baute das Duo, das von Kranführer René König begleitet wurde, die beiden Teile ab und brachten sie sicher in den Kohlehof des Schlosses.



„Die Lagerwelle der Wetterfahne hat sich beim Sturm vermutlich verklemmt und bei der nächsten Böe gab es dann eine volle Breitseite, weil sie sich nicht mehr ordnungsgemäß drehen konnte“, leitet Thomas Müller den Schadenshergang her. Und auch an der Turmkugel zeigten sich zahlreiche Schäden: Risse im oberen Teil, dazu mehrere Einschusslöcher. „Während die Fahne selbst – Baujahr 1972 – Mitte der 90er Jahre letztmals von der Spitze des Hausmannsturmes für Reparaturarbeiten geholt wurde, ist die Kugel sicher schon weitaus länger da oben“, vermutet Christoph Müller. In ihr wurden zudem vier Dokumentenhülsen gefunden. Ob diese geöffnet werden sollen, stand gestern Mittag während der Abbauaktion, die in etwa anderthalb Stunden dauerte, noch nicht fest.

Sicher ist jedoch, dass Schloss Hartenfels nun für geraume Zeit auf den goldenen Blickfang seines höchsten Turmes verzichten muss. Während das Landratsamt hofft, den Teile in vier Wochen wieder auf den Turm heben zu können, gehen die Müllers eher vom doppelten Zeitraum aus. Dabei seien es nicht die Reparaturarbeiten an sich, die so viel Zeit verschlingen würden, sondern eher die Schadensbegutachtungen der Versicherung, die ihre Zeit bräuchten.