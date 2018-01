Wettkampferfahrung gesammelt

Nele Gottsmann

Zur Hallen-Regionalmeisterschaft (AK U12) gingen am Sonntag elf Athleten vom Sparkassen-Leichtathletik-Team im Fünfkampf in der Leichtathletikhalle vom Olympiastützpunkt in Leipzig an den Start. Bei dem Wettkampf konnten sich die zehn- und elfjährigen Sportler der Region Leipzig unter recht guten, aber aufgrund der großen Starterfelder etwas beengten, Bedingungen beim Kräftemessen im Mehrkampf miteinander vergleichen.

Mit sechs Mädchen und fünf Jungen stellte sich ein sehr heterogen besetztes Team aus den Reihen der Torgauer Leichtathleten der Konkurrenz. Es galt die fünf Disziplinen 50-m-Sprint, 60-m-Hürdenlauf, Weitsprung, Medizinball-Wurf und einem vier Runden-Lauf als Mehrkampf in großen Starterfeldern zu bestehen. Für die jüngeren Sportler der AK 10 war es überhaupt der erste Fünfkampf inklusive ihrem ersten Hürdenlauf. Dementsprechend groß war auch die mitgereiste Aufregung unter den Sportlern. Jeder gab sein Bestes und brachte Punkte in die Mannschaftswertung ein. Bei den größeren Athleten der Altersklasse 11 zeigte Lotta Winkler (W11), wie gewohnt mit tollen Leistungen in allen fünf Disziplinen, dass bei der Medaillenvergabe an ihr wohl kein Weg vorbei führen wird.

Zum Abschluss hatte sie dann auch die meisten Punkte ihrer Altersklasse auf ihrem Konto. Sie gewann Gold und den verdienten Bezirksmeistertitel im Mehrkampf. Bei den Jungen konnte vor allem Kalle Richter überzeugen, der mit dem 4. Platz die Medaillenränge leider knapp verfehlt hatte.

Auch Julia Richter und Nele Gottsmann (beide W11) schlugen sich im stärksten Starterfeld (50 Meldungen) sehr achtbar. Julia erreichte einen starken 13. Platz, Nele Gottsmann zeigte Stärke, als sie nach einem Sturz im Hürdenlauf sofort aufstand und weiter gelaufen ist. Der Zeitverlust verhinderte jedoch eine ähnlich gute Platzierung. Lara Milene Weiße komplettierte die Mannschaft der W11. Zusammen mit Lotta Winkler und Julia Richter erreichte dieses Team den 3. Platz in der Mannschafts-Gesamtwertung.

Die jüngeren Sportler der Altersklasse 10 sammelten wertvolle Wettkampferfahrungen. Dabei wurden einige persönliche Bestleistungen erzielt. Für das Siegerpodest reichte es hier in diesem Jahr leider noch nicht, dennoch zeigten vor allem Joschka Wetzer, Thor-Arne Ferl und Ole Petzold, dass zukünftig mit ihnen gerechnet werden muss. Zusammen mit Kalle Richter erzielte das Team der Jungen den 5. Platz in der Mannschaftswertung.

In vier Wochen, am 10. Februar, haben die jungen Torgauer Leichtathleten wieder die Chance, in der umgebauten modernen ARENA-Leichtathletikhalle, beim 16. Mitgas-Schülerhallensportfest um Medaillen und persönliche Bestleistungen zu kämpfen.

Hallen-Regionalmeisterschaft U12:

Ergebnisse 50 m 60 m Hürden Weitsprung Medizinball 4 Runden Punkte Platz Lotta Winkler (W11) 7,9 s 10,1 s 4,37 m 11,50 m 3:19,9 min 2281 1. Julia Richter (W11) 8,1 s 11,4 s 3,80 m 6,70 m 3:19,10 min 1892 13. Lara Milene Weise (W11) 8,6 s 11,8 s 3,51 m 6,10 m 3:25,00 min 1726

30. Nele Gottsmann (W11) 8,5 s 16,0 s 3,57 m 7,30 m 3:25,8 min 1604

38. Milaine Hille (W10) 8,6 s 12,4 s 3,05 m 4,20 m 3:35,8 min 1877 27. Lori Luzenberger (W10) 9,0 s 11,9 s 3,40 m 6,40 m aufgegeben 1392 29. Kalle Richter (M11) 7,7 s 10,70 s 4,30 m 8,05 m 3:23,1 min 1901 4. Joschka Wetzer (M10) 8,2 s 12,1 s 3,30 m 6,40 m 3:17,7 min 1545 8. Thor-Arne Ferl (M10) 8,5 s 12,5 s 3,54 m 6,40 m 3:11,4 min 1536 10. Ole Petzold (M10) 8,9 s 11,8 s 3,35 m 6,00 m 3:04,8 min 1526 12. Lukas Thieme (M10) 9,5 s 14,5 s 2,95 m 7,10 m 3:46,80 min 1189 20.