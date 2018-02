Wichtig: Notfallpläne, neue Motorkettensäge

Süptitz. So erfreulich es ist, dass die Süptitzer freiwillige Feuerwehr im zurückliegenden Jahr keinen Brand zu bekämpfen hatte, so nachdenklich stimmt es, dass die Kameraden vier Unwetter-Einsätze (22. Juni, 16./29. und 30. Oktober) bewältigen mussten. Ein Umstand, der so ziemlich alle Wehren der Region beschäftigen dürfte. So resümierte dann auch Wehrleiter Sebastian Bäßler bei der Jahreshauptversammlung vor wenigen Tagen folgerichtig: „Die Unwettereinsätze nehmen von Jahr zu Jahr zu. Darauf müssen wir uns als Feuerwehr, als Gemeinde Dreiheide und auch als Bürger vorbereiten. Die Feuerwehr braucht deshalb auch eine neue Motorkettensäge, da die vorhandene schon an die 20 Jahre alt und völlig verschlissen ist. Bäßler mahnte außerdem Notfallpläne für den Ausfall der Stromversorgung an, ebenso für Evakuierungen.



41 Mitglieder waren 2017 in der Truppe, 29 davon aktiv: „Zählen wir alle Einsätze zusammen, sind das pro Einsatzkraft 84 Stunden.“ Positiv sei zu vermerken, dass die Einsatzbereitschaft stets gewährleistet werden konnte.Dennoch bestehe großer Bedarf an Nachwuchskräften. „Wir haben einiges unternommen, um Bürger für den aktiven Dienst zu gewinnen. Leider fehlt das Verständnis für die Feuerwehr in der Bevölkerung. Umso mehr dankte Bäßler dem Kameraden Mathias Klose: „Er kam von sich aus auf mich zu und suchte den Kontakt“, würdigte er das neue Mitglied, das prompt in die Reihen der freiwilligen Feuerwehr Süptitz aufgenommen wurde.

Zudem motivierte Bäßler, weiterhin eine hervorragende Jugendarbeit zu leisten, um das Defizit an Mitgliedern künftig auszugleichen. Immerhin gehörten im Vorjahr 15 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr an. In der neu gegründeten Kinderabteilung werden sogar 17 Mädchen und Jungen auf die Übernahme in den Jugendbereich vorbereitet. Das lässt hoffen!



Wer aktiven Feuerwehr-Ehrendienst leistet, braucht eine umfassende Ausbildung. Alle zwei Wochen treffen sich die Kameraden Freitag und Sonntag zum Ausbildungsdienst, inklusive Besichtigung von Schwerpunktobjekten, Schulung der technischen Hilfe und Atemschutzausbildung. Neben anderen Seminaren wurde am 22. April die 1. Tagesausbildung der Feuerwehren der Gemeinde Dreiheide in Süptitz durchgeführt. „Das war sehr erfolgreich, die Zusammenarbeit der drei Ortsfeuerwehren wurde gestärkt“, vollzog Sebastian Bäßler nach und dankte insbesondere den Kameraden Gunter und Tobias Behrens für die Vorbereitung und Bürgermeister Wolfgang Sarembe für die Erstattung der Verpflegungs-Unkosten.

Positiv wurde auch die Wochenendschulung vom 15. bis 17. September beurteilt. Diese und andere Trainingseinheiten machten insgesamt 2068 Ausbildungsstunden in der laufenden Ausbildung und 164 Stunden in der Kreisausbildung sowie 64 Stunden auf Landesebene aus. Die Dienstbeteiligung lag bei 58 Prozent. Damit hätten 90 Prozent der Kameradinnen und Kameraden ihre 40 Ausbildungsstunden erreicht. Bäßler: „Ich appelliere aber an die restlichen zehn Prozent, ihre Dienstbeteiligung zu verbessen, denn jeder hat sich mit der Unterschrift des Aufnahmeantrages in der Feuerwehr zu jährlich 40 Ausbildungsstunden verpflichtet.“



Dass der Dienst der Floriansjünger eng mit kommunalpolitischen Entscheidungen verwoben ist, erläuterte er im nächsten Punkt: „Mit der Erschließung des neu entstandenen Wohngebietes Grünes Ende und im kommenden Jahr des Süptitzer Weges, ist es zwingend notwendig, den Gärtnereiteich als Löschwasserentnahmestelle instand zu setzen, da die vorhandenen Hydranten die geforderten 800 Liter/Minute an Löschwasser nicht fördern.“



Der Wehrleiter benannte auch die zahlreichen Veranstaltungen, die einem engen Kontakt zur Bevölkerung, zu den Nachbarwehren und zu den Betrieben dienen, u.a. Verbandsausschusssitzung des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau/Oschatz am 21. März 2017, Tag der offenen Tür am 26. März, Treffen der Alters- und Ehrenabteilung am 2. April und 24. November, das 20. Feuerwehrfest am 13. Mai, Besuch der Firma Torgau Kuvert zum 25-jährigen Betriebsjubiläum am 10. Juni, Besuch der Partnerwehr Hatzte-Ehestorf vom 2. bis 4. Oktober und die Einladung des Heimat- und Kulturvereins zum Jahrestag der Schlacht auf den Süptitzer Höhen am 3. November.

Zu den Auszeichnungsveranstaltungen des Landkreises Nordsachsen und des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau/Oschatz wurden Günter Beyer und Rainer Bäßler für jeweils 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ausgezeichnet. Kamerad Helmut Schmiedchen erhielt die Verdienstmedaille in Silber.



Als traurigen Tag behalten die Süptitzer Kameraden den 25. November 2017 in Erinnerung: „Unser Kamerad und guter Freund Hudi verstarb plötzlich und unerwartet viel zu früh. Man sagt immer, jeder ist ersetzbar, aber unser Hudi ist nur schwer ersetzbar, er war mit seinem Wissen und Können ein einzigartiger und hilfsbereiter Kamerad und Freund gewesen“, bekräftigte der Wehrleiter.

PI/Gabi Zahn