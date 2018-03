Wichtiger Sieg mit Wermutstropfen

Handball. (Bezirksklasse/M) TSV 1886 Markleeberg – VfB Torgau 28:32 (15:13). Für beide Teams war es ein richtungweisendes Spiel um den Klassenerhalt, denn fast alle anderen Keller-Teams hatten an diesem Spieltag gepunktet. Da die zweite Mannschaft spielfrei hatte, konnte man den Kader mit Jugendspielern auffüllen und auch Henry Schulze stand im Rückraum wieder zur Verfügung.



So ging der VfB hochmotiviert in die Begegnung, doch den besseren Start erwischten die Hausherren. Diese zogen ein flottes Angriffsspiel auf und schafften es immer wieder, ihren Kreisläufer freizuspielen (4:1). Schon nach acht Minuten, beim Stand von 7:3, nahm das Trainergespann Sehlmann/Ritz die erste Auszeit, um seine Mannschaft neu zu sortieren. Doch es dauerte noch bis zum 9:4, bis die Torgauer den Aufsteiger in den Griff bekamen.



Nun wendete sich das Blatt und die VfB-Recken kämpften sich durch fünf Tore hintereinander wieder ran (10:9). Besonders Maximilian Pfeiffer von der Außenposition, erwies sich als treffsicher. Bis zur Halbzeit konnte der TSV seine Führung behaupten und die Elbestädter hatten genügend Defizite in der Kabine anzusprechen.



Nach dem Wechsel konnten die Markkleeberger noch einmal mit drei Toren in Führung gehen (21:18), aber danach zeigte der VfB Einsatz. Fortan stand man in der Abwehr stabiler und zwang den TSV zu Fehlwürfen. Auch Torhüter Dörge konnte sich im zweiten Abschnitt deutlich steigern. So ging man in der 45. Minute zum ersten Mal in Führung (23:24) und sollte diese bis zum Ende nicht mehr abgeben. Die Heimsieben stemmte sich gegen die drohende Niederlage (26:27), aber in den letzten Minuten waren die Torgauer zu effektiv. Fast jeder Angriff landete nun im Markkleeberger Gehäuse. Trotz einer schlechten Anfangsphase konnten die Elbestädter diese Partie noch drehen, das gelang der Mannschaft in dieser Saison erstmals und zeigt ihr Potenzial!



Doch so schön dieser Sieg war, es gab auch wieder einen Wermutstropfen. Denn Mittelmann Alessandro Becker gesellte sich mit einer Handverletzung zum VfB-Lazarett. Am kommenden Wochenende wird es dann umso schwerer, denn der Tabellendritte USC Leipzig gastiert in der Wasserturmsporthalle.



Torgau: E. Dörge/F. Köhler (Tor), R. Nicolaus (8), L. Blume (2), R. Klockow (5), R. Busch (7/4), M. Eckert, C. Negro, M. Pfeiffer (8), H. Schulze (2), L. Dörge, A. Becker, N. Herold

Siebenmeter: 3 (erhalten)/2 (verwandelt) SC: 5/4 VfB

2-Minutenstrafen: 4:6 (in Minuten)