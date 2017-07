TORGAU Schulsozialarbeit: KAP verlässt Beilroder Oberschule Beilrode/Torgau. Als Notnagel 2015 für den Kinderschutzbund noch eingesprungen trennt sich das KAP Torgau nun von der Schulsozialarbeiterstelle an der Beilroder Oberschule. Hintergründe gibt es hier. mehr…

MOCKREHNA "Machen das nicht für den Wettbewerb" Langenreichenbach. Am 17. August bekommt das Dorf am Heidelbach Besuch von der Kommission für den Dorfwettbewerb. Ortsvorsteher Detlef Bölke und der Ortschaftsrat gehen nun in die Feinplanung. mehr…

TORGAU Wie geht's mit dem "Paradiesbad" weiter? Großwig. Mit großer Spannung blickt der Dreiheider Gemeinderat und Großwiger Ortschaftsrat Willi Stier (Freie Wähler) auf die für diese Woche angekündigte Großwiger Ortschaftsratssitzung. mehr…

TORGAU "Lebensperspektive im Handwerk finden" Torgau. In jedem Jahr beenden mehr als 1300 Lehrlinge im Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammer zu Leipzig erfolgreich ihre Lehre. Es könnten aber noch weit mehr sein, denn Firmen in nahezu allen Branchen suchen auch in Torgau und Umgebung gut ausgebildeten Nachwuchs. Die TZ sprach dazu mit Oliver Klaus, Hauptabteilungsleiter Berufsbildung im Bildungs- und Technologiezentrum Borsdorf. mehr…

OSTELBIEN Das Gericht kommt nach Beilrode Ostelbien. Der August beginnt in Ostelbien mit einem Paukenschlag: Das Leipziger Verwaltungsgereicht wird am Dienstag in Beilrode über die Beitragsklage der BIKO verhandeln. Mehr dazu: mehr…

TORGAU Die Volkssolidarität - Graue Maus oder doch etwas mehr? Ein Verein für Senioren – die Volkssolidarität (VS) ist weit mehr als dies. „Dafür können wir stichhaltige Beweise, Zahlen und Fakten auf den Tisch legen“, sagt Josef Tremmel, Geschäftsführer des VS Regionalverbandes Torgau-Oschatz. mehr…

TORGAU Landkreis und Leibniz-Institut untersuchen Demografie-Entwicklung Leipzig wächst. Doch wie wirkt sich das auf den Landkreis Nordsachsen aus? Wie entwickeln sich die Regionen in unmittelbarer Nachbarschaft der Großstadt? mehr…

Junger Hund am Wagen mitgezerrt Für gewöhnlich erhitzen Geschichten um misshandelte Tiere die Gemüter der Menschen immer im Besonderen. Im vorliegenden Fall war die Zeugin der Tat vor allem über den Ton des Mannes schockiert, als sie diesen mit seiner Handlung konfrontierte. mehr…

Pigorsch gewinnt WM-Qualifikation Start des Süptitzer Trap-Schützen in Moskau trotzdem noch ungewiss mehr…

Beilroder ist von seiner Weltauswahl begeistert Mit dem Nordsachsenligisten FC Elbaue Torgau übernahm Fußballtrainer Axel Frank nicht nur eine neue Mannschaft, sondern vielmehr ein interessantes, internationales Projekt. mehr…

Wechsel sorgen für Vorfreude auf die neue Saison Das Transfer-Karussell dreht sich wieder. TZ hat wie im letzten Jahr bei allen Vereinen aus den relevanten Ligen nachgefragt und folgende Übersicht zusammengestellt. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 7. Juli als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Bosstime-Open Air am 15. Juli in der Kulturbastion. TZ verlost drei Freikarten.

– Im Schmetterlingspark Alaris schlüpfen zur Zeit die größten Schmetterlinge der Welt

– Holger Kuntzsch und Birgit Roy waren als Sommerskiläufer in Ruhla

– Die Cavertitzer Westernladies zum Weltrekordversuch in Österreich WE-Tipps: Konzerte der Internationalen Sängerakademie, Landesleistungshüten, Dorffeste in Strelln, Sitzenroda, Roitzsch, Beilrode, „In Flammen“ mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

