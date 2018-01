Wie große Wattebäusche - Einblicke ins Taubenzüchter-Leben

SITZENRODA. Andreas Behlke ist süchtig. Aber keine Angst, der 40-Jährige nimmt keine Drogen und er ist auch nicht alkoholabhängig. Der Sitzenrodaer engagiert sich seit 1992 leidenschaftlich als Brieftaubenzüchter. 160 solcher Vögel betreut er mit Hilfe seiner Mutter (74) in vier Taubenschlägen.



Für den Diplom-Wirtschaftsingenieur ist dieses Hobby ein idealer Ausgleich zu seiner Tätigkeit als Geschäftsstellenleiter des Zweckverbandes Beilrode-Arzberg. „Wenn die Saison der Brieftauben zwischen April und November im Gange ist, hält mich nichts mehr in der Wohnung“, denn er liebt seine Tauben.

„Es sind schöne, elegante Vögel. Sie fassen sich an wie Wattebausche. Dennoch haben diese Tiere unterschiedliche Charaktere. Manche suchen die menschliche Nähe, andere sind scheu. Brieftauben erfordern täglich einen respektablen Pflegeaufwand, den mir meine Mutter zum Großteil abnimmt.

Aber der Umgang mit diesen Vögeln entschädigt uns für diese Arbeit.“ Den Unterschied zwischen den Rasse- und Wildtauben zu seinen Brieftauben beschreibt der Sitzenrodaer mit einem Satz: „Die Brieftauben finden auch aus größerer Entfernung zu ihren Heimschlägen zurück. Das ist ihr Instinkt, den wir nutzen. Es ist eine Art Schlagliebe.“

Mehr Züchter als Sportler

Das Hobby mit den Brieftauben sieht Behlke nicht als Sport. „Den Sport absolvieren doch die Vögel mit ihren langen Flügen. Ich betreue sie doch nur. Ich sehe mich eher als Züchter.“ Wie auch seine Freunde des Brieftaubenvereins Schildau, dessen Vorsitzender Behlke ist. Sie sind nur zu acht. Neben seiner Mutter pflegen Siegfried Beloch (Schildau), Hartmut Drubig (Langenreichenbach), Olaf Sprebitz, Holger Sprebitz (beide Sitzenroda), Frank Hienzsch (Mockrehna) und Kay Starke (Wildschütz) dieses Hobby.

Neben der Gruppe aus der Region Schildau gibt es in der Region Torgau weitere Brieftaubenvereine in Torgau, Dommitzsch, Belgern und Schöna. Insgesamt 30 Züchter seien es in der Umgebung Torgaus, schätzt Behlke und fügt an. „Aber es fehlt überall der Nachwuchs. In unserem Verein ist die Situation noch recht günstig. Kay Starke ist mit 32 Jahren der Jüngste und ich als Vierzigjähriger zähle ebenfalls noch zu den Jüngeren.“

Die Brieftauben sind aus seiner Sicht mit Leistungssportlern zu vergleichen. Die kälteren Monate verbringen sie meist im Taubenschlag. Auch weil ihnen draußen mit den Greifvögeln wie Habicht und Wanderfalke Gefahr droht. Durch die relative Ruhe im Winter verlieren die Tauben Muskelmasse, die sie vor dem Saisonstart wieder aufbauen müssen.

Ab April werden sie pro Tag früh und abends jeweils eine Stunde rausgelassen und umkreisen intensiv das Grundstück. Die zweite Stufe der Saisonvorbereitung dient dem Training der Orientierung. Behlke fährt dabei mit den Brieftauben 40 Kilometer bis 50 Kilometer weg von Sitzenroda und lässt sie von dort aus aufsteigen, damit sie zu ihrem heimischen Taubenschlag fliegen.

Ausdauernde Athleten

Erst wenn sie dadurch die nötige Fitness antrainiert haben, wird es ernst und die Brieftauben bestreiten ihre Wettkämpfe. Dabei legen die Vögel Strecken von bis zu 650 Kilometerm zurück, und zwar am Stück. Den Transport zu den sogenannten Auflassorten übernimmt die Reisevereinigung Riesa-Torgau, zu der Schildaus Brieftaubenverein zählt.

Dabei werden per Transporter rund 2200 Brieftauben von 65 Taubenbesitzern zum Abflugziel befördert, nachdem zuvor die Tiere an sechs festen Halteorten eingesammelt wurden. Züchter wie Behlke können nicht in die meist bevorzugte Westrichtung nach Belgien mitfahren.

„Weil unsere Brieftauben schneller zurück wären als wir mit den Pkws. Wir müssen ja zu Hause sein, wenn sie zurückkehren. Bei Rückenwind fliegen sie mit Tempo 120. Bei normalen Windverhältnissen erreichen sie auch stattliche 80 km/h.“ Auf diesen Touren sind sie allerdings gelegentlich Angriffen von Greifvögeln ausgesetzt.

Telefonnummer am Fußring

Sieger ist die Brieftaube und deren Besitzer, die die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit auf dieser Rückreise vom Auflassort an erreicht. Sie wird mittels eines am Fuß der Taube befindlichen Sensorringes ermittelt. Preise für die Besten sind Urkunden und Pokale. Der größte Erfolg von Behlke war Rang 13 bei einer Deutschen Meisterschaft 2013. Apropos Fußring: Auf diesem Teil steht die Telefonnummer des Brieftaubenzüchters. Sollte sich der Vogel verirren oder durch den Angriff eines Greifvogels verletzt werden, kann der Finder den Besitzer anrufen.

Andreas Behlke und seine Mitstreiter würden sich über Neulinge freuen, egal wie alt sie sind. (Telefon: 0174 3189726). Interessierten empfiehlt er, sich über die Internetportale www.rv-löbau-oberlausitz.de sowie web.brieftaube.de zu informieren.