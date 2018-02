Die gemeinsame Aktion der Leipziger Sparkasse und der Torgauer Zeitung startet in die nächste Runde

Jeder durchlebt diese Situation täglich: Das Telefon klingelt, man nimmt den Hörer ans Ohr und denkt sich nichts Schlimmes. Doch nicht selten kann am anderen Ende eine Falle lauern.

Die Organisation der Azubi-Expo ist in vollem Gange und der 3. März bei jedem der TZ-Mediengruppe rot im Kalender markiert. An diesem Samstag startet die achte Auflage der Ausbildungsmesse um 10 Uhr im Torgauer Berufsschulzentrum.

Erneut haben Menschen rund um Torgau ohne Rücksicht auf die Umwelt ihren Unrat in der Natur abgeladen.

Eine Zeitreise in die Welt der Dinosaurier. Im Kulturhaus nahm die Jurassic-Expo ihre kleinen Besucher mit auf Entdeckungstour.

Tauraer Narren zogen am Sonntag beim Bärentreiben durch den Ort

„He – es geht ab, der NCC hebt ab“ – unter dem Motto bot der Neußener Carnevals Club seinen Gästen auch in dieser Saison mit zwei Veranstaltungen und dem Kinderfasching ein buntes Programm.

TZ-Leser sind nicht nur immer hervorragend informiert über das, was sich in unserer Region tut. Ihnen winken seit der Einführung der LeserClubkarte auch regelmäßig tolle Rabatte und einzigartige Aktionen. Hier eine Übersicht aller aktueller Aktionen:

Mit dem Jahr 2018 wurde in der Torgauer Zeitung eine neue Rubrik eingeführt: die Debatte. Alle Lesermeineungen, die in diese Kategorie fallen und sich auf eine aktive Debatte beziehen, gibt es hier im Dossier.

NORDSACHSEN

Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen.