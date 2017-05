Wieder 19 Mühlen beim Mühlentag

Nordsachsen. Nein, Sie haben den Mühlentag nicht verpasst. Aufgrund der späten Ostern verschiebt sich auch Pfingsten in diesem Jahr bis in den Juni. Und weil der Deutsche Mühlentag immer am Pfingstmontag begangen wird, findet die 24. Auflage in der Mühlenregion Nordsachsen am 5. Juni statt. Andrea Heyn, Geschäftsführerin des organisierenden Mühlenvereins, gibt Auskunft über das anstehende Fest.



TZ: Traditionell gibt es zum Mühlentag immer eine zentrale Eröffnungsveranstaltung, auf der besonders viel los ist. Welche Mühle haben Sie dieses Mal auserkoren?

A. Heyn: Nachdem wir im letzten Jahr in Audenhain eröffnet haben, sind wir dieses Mal am anderen Ende der Mühlenregion in Zwochau an der dortigen Bockwindmühle. Zur Eröffnung um 10 Uhr wird Landrat und Schirmherr Kai Emanuel da sein. Schaumahlen ist möglich, es gibt einen großen Bauernmarkt. Ansonsten haben wir dieses Mal auch wieder viel Musik und Kreativangebote.

Im letzten Jahr beteiligten sich 19 der 26 Mühlen aus dem Verein am Mühlentag.



Wie sieht es in diesem Jahr aus?

Wir haben auch dieses Mal von 19 Mühlen die Rückmeldung erhalten, dass sie gerne teilnehmen wollen.



Welche Mühlenbetreiber aus der Torgauer Region sind dabei?

In dieser Ecke ist das Interesse in diesem Jahr wieder besonders groß. Alle Betreiber aus dem Raum sind dabei. Die Holländerwindmühle in Beilrode, die Dorfmühle „Prätzel“ in Dahlenberg und die Bockwindmühle in Großwig, in allen sind Führungen und Besichtigungen möglich und es wird auch ein kleines Rahmenprogramm geben. Und selbstverständlich ist auch Müllermeister Ebbecke aus Audenhain mit seiner Paltrockwindmühle wieder dabei. Auch ohne Eröffnungsveranstaltung ist die Mühle ein Höhepunkt im Programm, weil dort eben alles noch funktioniert, Schauvorführungen möglich sind und mit Reinhard Ebbecke eben auch der letzte Müllermeister der Region noch selbst Auskunft geben kann.