Wieder Randale im Paradiesbad

TZ: Herr Sarembe, Silvester ist ja nun schon ein paar Tage her. Warum ist der Schaden erst jetzt aufgefallen?

W. Sarembe: Wir wussten schon eher, dass randaliert wurde. Das beschädigte Schild am Eingang oder die zerschossene Lampe auf dem Weg zum Bad waren uns bereits bekannt. Allerdings haben sich nun die Größenordnungen nun geändert.

Das heißt?

Einer unserer Bauhofmitarbeiter wollte in den Flachbau am Bad, den wir als Lager nutzen und auch mit einer Küche ausgerüstet haben, die von den Kindern genutzt wird, die im Sommer hier Ferienlager machen. Er musste feststellen, dass hier ein ganzes Fenster gesprengt wurde – das mit Fensterläden aus Metall eigentlich komplett verschlossen war. Sie müssen die Platten irgendwie auseinandergebogen haben und einen Böller dazwischengesteckt haben. Überreste von Scheibe und Sprengmittel sind jedenfalls noch gut zu sehen.

Gibt es Vermutungen hinsichtlich eines Täters?

Die Polizei war jetzt hier. Wir vermuten, dass es sich um eine Gruppe Jugendlicher Täter handelt, die sich gegenseitig etwas zu beweisen hatten und damit etwa 1000 Euro Sachschaden verursachten.

Gibt es Möglichkeiten, um an sie heranzukommen?

Die Gruppe hat scheinbar einen Weg durch den ganzen Ort hinter sich. Auch am Buswartehäuschen und anderen Stellen in Großwig sind Schäden erkennbar. Wir hoffen, dass sie dort vielleicht irgendwo beobachtet wurden und es Zeugen gibt, die sich dann bitte auch an die Torgauer Polizei wenden.