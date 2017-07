NORDSACHSEN Legehennenbatterie: Heute wird öffentlich verhandelt Leipzig/Süptitz. Am heutigen Mittwoch könnte der seit 2014 anhängige Rechtsstreit um die Genehmigung der 30 000 Tiere zählenden Süptitzer Biohenne-Legebatterie entschieden werden. (TZ berichtete). mehr…

TORGAU Tatort Nordsachsen - Polizei hilft beim Filmdreh Torgau. Mit Blaulicht und Sirene rauscht der Streifenwagen heran – ein gefährlicher Einsatz in Torgau? Nein, diesmal halfen die Beamten in ganz anderer Sache. mehr…

TORGAU Preisträger zum Abschluss der Sängerakademie gewürdigt Torgau. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Plenarsaal von Schloss Hartenfels fand am Sonntag die nun schon fünfte Auflage der Internationalen Sächsischen Sängerakademie Torgau/Schloss Hartenfels ihren würdigen Abschluss. mehr…

NORDSACHSEN Sechs Vorschläge sind eingegangen Torgau/Nordsachsen. Sechs Kandidaten wollen zur Bundestagswahl das Direktmandat im Landkreis Nordsachsen. mehr…

TORGAU Wieder Treibstoff an Torgaus Tankstellen? Torgau. Vor gut einem Monat stand es überall geschrieben: „Torgau leidet unter Treibstoffmangel.“ Die TZ hat nachgefragt, wie sich die Situation inzwischen entwickelt hat: mehr…

DOMMITZSCH 26. Greudnitzer Elbdammfest findet Ende Juli statt Greudnitz. Die Vorbereitungen für das 26. Greudnitzer Elbdammfest laufen auf vollen Touren. Am 29. und 30. Juli soll wieder ein umfangreiches Programm auf die Besucher warten. mehr…

TORGAU Neuigkeiten vom Endless-Summer-Festival Torgau. Zwar noch keine Running Order, aber die Info, welche Bands an welchen Tagen spielen, gab das Endless-Summer-Festival gestern auf Facebook bekannt: mehr…

Mockrehna: 28-Jähriger tot aufgefunden Großes Polizei- und Krankenwagenaufgebot am Mittwochmorgen an den Mehrfamilienhäusern in der Reichsstraße in Mockrehna: mehr…

Erstmals auch für Lizenzfahrer Radsport. Am 10. September ist Torgau wieder Austragungsort des Heideradcups und gleichzeitig Start- und Zielpunkt einer facettenreichen Schleife. mehr…

Eine Begegnung mit Sportreporter Küttner Torgau. In den Jahren 1999 und 2007 hatte ich in Leipzig bei Prof. Michalski zwei Ohrenoperationen. Zwischendurch war ich des Öfteren in seiner Sprechstunde. Eines Tages saß im Warteraum ein Mann neben mir, der mir irgendwie bekannt vorkam. mehr…

Sportschütze Pigorsch in Berlin unter Hochdruck Sportschießen. „Ich will mich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren“, sagt der Süptitzer Trap-Schütze Paul Pigorsch. Dafür trainiert der 25-Jährige, der für den SSC Neiden startet, fast täglich unter Regie von Schießlehrer Uwe Kammer (60). mehr…

Norman Wehner: "Ein Weiterkommen ist Pflicht" Fußball. Seit letztem Freitag stehen die Erstrundenpartien des TZ-Bärenpokals für die Saison 2017/18 fest. Ein großes Kracher-Spiel wurde dabei für die Spiele am 12. und 13. August nicht gelost – was auch der Tatsache geschuldet ist, dass ein Großteil der Nordsachsenligisten ein Freilos hat –, doch trotzdem stehen ein paar Spiele auf dem Programm, die zumindest spannende 90 Minuten beziehungsweise sogar mehr versprechen. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 7. Juli als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Bosstime-Open Air am 15. Juli in der Kulturbastion. TZ verlost drei Freikarten.

– Im Schmetterlingspark Alaris schlüpfen zur Zeit die größten Schmetterlinge der Welt

– Holger Kuntzsch und Birgit Roy waren als Sommerskiläufer in Ruhla

– Die Cavertitzer Westernladies zum Weltrekordversuch in Österreich WE-Tipps: Konzerte der Internationalen Sängerakademie, Landesleistungshüten, Dorffeste in Strelln, Sitzenroda, Roitzsch, Beilrode, „In Flammen“ mehr…

Informationsvorsprung wählen Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

