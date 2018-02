Wieder Windeln in der Landschaft

Torgau. Der aufmerksame TZ-Leser Bernd Noack hat entsprechende Fotos an die TZ übermittelt, auf denen Kinderwindeln und weiterer Müll in der Umgebung verstreut liegen.

„Jetzt werden die Windeln nicht nur einfach auf die Wiese geworfen, sondern sogar noch in den Bäumen versteckt“, ärgerte er sich. „Das ist einfach eine Schweinerei.“ Entsprechende Reste findet er „regelmäßig“ an der Elbe Richtung Reptiz. „Auch hinterm Stadion am Großen Teich liegen Windeln.“ Dabei macht sich Noack nicht nur Sorgen wegen der Umweltverschmutzung an sich. „Die Leute überlegen einfach nicht. Wir haben noch eine intakte Natur, aber wenn dies so weiter geht nicht mehr lange. Es werden auch Krankheiten verbreitet, man weiß ja nicht was das Kind hat oder was für Bakterien es in sich trägt.“



Vermutlich werden aber auch diese Taten ohne Folgen bleiben. Solange die Täter nicht auf frischer Tat von Zeugen ertappt werden, bestehen kaum Chancen, sie dafür zu belangen.