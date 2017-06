Wieder ein tierisch gutes Mühlenfest

Beilrode. Aufmerksame Besucher des Beilroder Mühlenfests werden es gleich gemerkt haben: Irgendwas fehlt doch hier! Und richtig: Konnte das Pony-Pärchen Sissi und Gismo in den vergangenen Jahren immer stolz seinen Nachwuchs präsentieren, war die hochtragende Stute diesmal etwas spät dran. „Wir warten Tag und Nacht darauf, dass es passiert“, sagte Ramona Einert.



Zahlreiche Besucher fanden gestern Vormittag den Weg zu Sachsens höchster Turmwindmühle. Stolze 18 Meter misst der Holländer, der um 1870 herum errichtet wurde. Die Mitglieder des örtlichen Heimatvereins, allen voran Vereinschef Dietmar Heinrich, hatten erneut ein Mühlenfest auf die Beine gestellt, dass erstens durch seine Gemütlichkeit und zweitens durch viele Angebote für Kinder glänzte. Seien es die Fahrten mit der Eselkutsche von Rolf Rudolph aus Zschorna, dem Kremser, Bastelmöglichkeiten oder das Streichelgehege von Mike und Jana Schmidt aus Langenreichenbach. Letztere hatten natürlich auch ihre Sensen mitgebracht und gaben Besuchern Tipps im Umgang mit den Schneidgeräten. Ihre Begeisterung für das Sensen ist seit Jahren ungebrochen, in diesen Tagen jedoch besonders groß. Immerhin wartet am kommenden Samstag ab 13 Uhr in direkter Nachbarschaft zum Langenreichenbacher Schalmeienfest (9. bis 11. Juni) die Sächsische Meisterschaft auf die beiden.



Doch zurück ins Ostelbische: Hier wartet neuerdings auch eine alte Dreschmaschine. Wie Dietmar Heinrich erklärte, plane der Verein, das von Familie Martinka aus Zwethau geschenkte gangbare Stück mit Jungen und Mädchen der örtlichen Oberschule aufzuarbeiten. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Verein ein derartiges Projekt mit der Schule stemmt. So wurde bereits im vergangenen Jahr eine alte Schrotmühle aufgearbeitet. Derzeit werde noch an einer Windfege (Reinigungsmaschine) gewerkelt, sodass er hoffe, spätestens im nächsten Jahr die Dreschmaschine in Angriff nehmen zu können, sagte Heinrich.



Und noch jemand wartete: Neben den großen Alpakas aus dem Commanchenland in Commende waren noch weitere „Tierchen“ rund um den Holländer zu erleben: Angeführt von Elvira Zschintzsch drehten die Tanzmäuse aus der Beilroder Kita „Die kleinen Strolche“ mit ihren Schürzen und Kopftüchern Runde um Runde.