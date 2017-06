Torgau. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat im Mai seine Auswertung des Fahrradklima-Tests 2016 vorgestellt. Zugeschnitten auf die Große Kreisstadt hat die weiterhin sehr agile Rad AG Torgau die Analyse des Rad-Verbandes auseinander genommen, verfeinert und Lösungsansätze vorgelegt – denn im Vergleich zum Test von 2014, den Torgau mit einer Bewertung von 3,84 über sich ergehen lassen musste, hat sich die Note sogar noch minimal verschlechtert.



Beim 2016er Test schnitt Torgau mit einer Note von 3,88 ab – wieder nur ein Ausreichend. „Die Stadt stagniert trotz der ersten ermutigenden Ansätze zu mehr Radfreundlichkeit und der damit verbundenen großen Hoffnungen weiter auf sehr bescheidenem Niveau“, resümierte die Rad AG. Im deutschlandweiten Vergleich reicht das Ergebnis nur zu Platz 221 von 364 teilnehmenden Kommunen mit weniger als 50 000 Einwohnern.



In 27 Bewertungsfragen verteilten die teilnehmenden Radfahrer 18 mal die Note 4, bei drei Kriterien war das Resultat noch schlechter. Größte Kritikpunkte waren der Fahrraddiebstahl sowie das mangelnde Angebot an öffentlichen Leihfahrrädern und die Verkehrsführung für Radfahrer an Baustellen. Nicht zufriedenstellende Abstellanlagen, das Fahren im Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen, eine mangelnde Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung und ein fehlendes Sicherheitsgefühl wurden ebenso kritisiert, wie nicht ausreichend gereinigte Radwege eine zögerliche Auto-Falschparker-Kontrolle auf Radwegen.



Zu den wenigen Lichtblicken gehörten eine gute beziehungsweise zügige Erreichbarkeit des Stadtzentrums per Rad sowie aller anderen Ziele, Radfahrbeliebtheit in der Stadt und die Fahrradförderung in jüngster Zeit. Im Testergebnis selbst spiegelte sich diese jedoch nicht wieder. Wertungen mit den Noten 1 und 2 gab es jedoch nicht. Den Bestwert sicherte sich Torgau immerhin bei der Bürgerbeteiligung in seiner Klasse. 237 Teilnehmer konnten auch die ärgsten Verfolger Bautzen (222) und Pirna (138) nicht mobilisieren. Im sächsischen Vergleich der Städte unter 50 000 Einwohner landete Torgau auf Rang 5 hinter Delitzsch (Note 3,31), Hoyerswerda (3,67), Riesa (3,84) und Bautzen (3,85).



Doch die Rad AG wäre nicht die Rad AG, wenn sie nicht auch bereits Lösungsansätze parat hätte. „Wir werden immer wieder das vertrauensvolle Gespräch mit der Stadt suchen und unsere konstruktiven Vorschläge freundlich, aber bestimmt präsentieren“, hieß es im Statement der Initiative.

Angepasste spezielle Radfahr- und Fußgängermarkierungen wie Radfahrstreifen, Schutzstreifen, Abbiege-Streifen oder Querungshilfen – also Fußgängerüberwege und Verkehrsinseln – werden dabei für die Sicherheit und Akzeptanz der Radfahrer sowie deren Komfort vorgeschlagen. Um dem massiv kritisierten Farhraddiebstahl vorzubeugen, hält die AG weiterhin an der Idee einer Radstation am Bahnhof (TZ berichtete) und Fahrradboxen auf dem Markt fest. Die Öffnung der Einbahnstraßen, die zwar im Vergleich zum 2014er Test deutlich besser abgeschnitten hat, trotzdem aber weiterhin als schlecht bewertet wurde, sei ebenfalls weiterhin ein anzustrebendes Ziel, dem die Stadt zwar durch eine erste Öffnung einen Schritt näher gekommen sei. Dieses müsse jedoch weiterhin verfolgt werden.



Um das Problem der fehlenden Abstellanlagen für Räder anzugehen, empfiehlt die Rad AG ein Förderprogramm für einen Zuschuss bei der Einrichtung funktionsgerechter Fahrrad-Parker oder die Gestaltung eines Faltblattes, das Hauseigentümern, Gastwirten, Geschäftsinhabern usw. die Mietwertsteigerungen und Wettbewerbsvorteile von guten Fahrrad-Parkmöglichkeiten nahe bringt. Um alle Punkte wirklich umsetzen zu können, spricht sich die Rad AG für eine bezahlte Stelle eines Radverkehrsbeauftragten in der Stadtverwaltung aus, der alle Belange des Radfahrens koordinieren und als Ansprecherpartner für die Bürger mit diesbezüglichen Problemen dienen soll. Darüber hinaus wird Stadt Torgau aufgefordert, die Beteiligung an der AG Fahrrad- und fußgängerfreundliche Städte (AGFS) endlich ernsthaft zu prüfen und in die Realität umzusetzen, um unter anderem die Verkehrssicherheit zu erhöhen.