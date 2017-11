Wiedergutmachung gegen Nerchau

Nachdem die Torgauer Damen das Heimspiel vor 14 Tagen gegen Trebsen verloren hatten, wollte man an diesem Wochenende die Punkte gegen die Damen vom Nerchauer SV in Torgau behalten. Das Starterpaar von Torgau bildeten Melanie Zimpel und Kathrin Förster. Melanie gewann eine Bahn und spielte eine weitere Bahn unentschieden gegen Jessica Schinnarling.

Da ihre Gegnerin aber zwei Bahnen gewinnen konnte, verlor Melanie trotz ihrer 517 zu 498 Holz mit 1,5 zu 2,5 Satzpunkten ihr Spiel und der Mannschaftspunkt ging an Nerchau. Kathrin konnte mit ihren 420 Holz nur eine Bahn gegen Charlotte Dubiel, welche auf 448 Holz kam, gewinnen. Auch dieser Mannschaftspunkt ging an Nerchau, sodass es nach dem ersten Durchgang 2:0 für die Gäste stand. Die Nerchauer hatten auch noch neun Holz Plus in der Gesamtkegelzahl.

Beatrice Jittler und Katja Kolbe bildeten das Mittelpaar des Gastgebers. Ihre Gegnerinnen waren Cindy Seltmann und Ramona Arnold. Beatrice konnte zwei Bahnen gewinnen und mit 469 Holz den Mannschaftspunkt für Torgau holen, da ihre Gegnerin auf 467 Holz kam. Katja machte ein gutes Spiel. Sie gewann drei Bahnen mit 530 Holz zu 510 Holz und holte ebenfalls den Mannschaftspunkt für Torgau. Nun stand es vor dem Schlusspaar 2:2 und die Torgauerinnen hatten den Kegelrückstand von neun Holz in einen Vorsprung von 13 Holz umwandeln können.

Das Schlusspaar des SSV bildeten Silvana Ochelka und Diana Kadura. Silvana gewann zwei Bahnen gegen Yvonne Kramer und kam dabei auf 510 Holz. Da Kramer auf 508 Holz kam, ging der Mannschaftspunkt nach Torgau. Diana machte ein ausgeglichenes Spiel und lies ihrer Gegnerin Heike Haupt keine Chance. Dabei gewann sie alle Bahnen mit guten 549 Holz zu 420 Holz für Haupt. Somit ging auch dieser Mannschaftspunkt nach Torgau. Die beiden letzten Mannschaftspunkte konnte auch der Gastgeber für sich buchen, da sie auf 2995 Holz zu 2851 Holz kamen und somit das Heimspiel mit 6:2 gewannen.