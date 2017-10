Wiesner soll den FSV retten

Fussball. Vor der Saison hat mit einem so frühzeitigen Wechsel bei der Oschatzer Männermannschaft wohl niemand gerechnet. Nach fünf sieglosen Ligaspielen ist mit Steffen Wiesner Ersatz für Ex-Coach Steffen Kaiser gefunden wurden. Wiesner war vor der Saison bereits im Gespräch, wollte es allerdings nochmal als Spieler mit Süptitz in der Landesklasse versuchen. Da erkannte er, dass die Situation nicht mehr zu einhundert Prozent passte und er Platz für neue Spieler machen musste.

Der 36-Jährige ist beim FSV kein Unbekannter, spielte er doch während seiner Jugend und später auch im Männerbereich in Oschatz, bevor er nach Süptitz wechselte, wo er den zweimaligen Aufstieg in die Landesklasse schaffte.

Jetzt ist Wiesner also wieder in Oschatz und möchte mit der Mannschaft raus aus dem Tabellenkeller. Dass dies keine einfache Angelegenheit wird, ist ihm bewusst.



TZ: Steffen Kaiser ist nicht mehr Trainer beim FSV Oschatz, Sie sind nicht mehr Spieler in Süptitz – wie kam es jetzt dazu, dass Oschatz Ihre erste Trainerstation im Männerbereich wurde?

Steffen Wiesner: Ich bin nicht im Bösen weg, aber in Süptitz hat alles nicht mehr so gepasst. Das ist jetzt vielleicht auch bisschen meinem Alter geschuldet, dass ich mich nicht mehr unbedingt auf die Bank setzen wollte, weil ich jahrelang auch Fußball von Anfang an gespielt habe. Es wäre einfach nicht meine Welt gewesen. Ich war sehr verwurzelt in Süptitz, wollte es nochmal wissen, habe dann aber auch gemerkt, dass es nicht so gelaufen ist. Und das andere: FSV-Präsident Bernd Biedermann hat mich gefragt, ob wir uns zusammensetzen können und dann kam das nach und nach. Die Mühlen sind langsam ins Rattern gekommen und die Leistung der Mannschaft hat auch irgendwo Bände gesprochen. Irgend etwas musste passieren.



Zu Ihrer Zeit als Spieler wurden Sie unter anderem als Oschatzer Spieler-Ikone und als Fußballgott bezeichnet. Sie konnten in der Folge einige Erfolge feiern. Wie schwer fiel es jetzt, den Fußballschuh an den Nagel zu hängen?

Eigentlich relativ leicht. Ich spiele gerne Fußball, vielleicht schnüre ich mir auch für Oschatz nochmal die Schuhe – das kann alles passieren, aber momentan habe ich erstmal eine Aufgabe als Trainer und das hat dann vielleicht auch abgelenkt, dass jetzt nicht gleich Schluss ist mit Fußball. Außerdem ist es natürlich auch mein Alter, da ist so ein Schritt denke ich verständlich.



FSV-Präsident Biedermann nannte die Stabilisierung der Defensive als Hauptaugenmerk der künftigen Aufgaben!

Für mich geht es vor allem darum, jeden Spieler punktuell zu verstärken – die einfachen Laufwege und das taktische Verständnis zu fördern. Wir müssen unbedingt kompakt stehen. Es gibt viele Kleinigkeiten, die aber effektiv sind. Das müssen wir systematisch und professionell alles rein bekommen und da kommt der Erfolg dann denke ich auch von alleine.



Inwiefern haben Sie die letzten Spiele Ihrer neuen Mannschaft verfolgt und was ist Ihnen besonders aufgefallen?

Ich habe zuletzt drei Spiele verfolgt. Was ich gesehen habe sind konditionelle Defizite. Die Mannschaft hat immer ab einem bestimmten Zeitpunkt die Gegentore bekommen. Ab der 70. Minute ist man eingebrochen und hat die Tore kassiert.



Vergangenen Donnerstag haben Sie das erste Training mit der Mannschaft absolviert – wie sind die ersten Eindrücke?

Die Mannschaft hat gut mitgezogen. Man kann aus der Mannschaft absolut was machen. Jetzt müssen wirklich alle ranklotzen. und jetzt muss jeder mitziehen.



Wie ist die Rückmeldung aus dem Team?

Ein Ruck ist auf alle Fälle zu spüren. Die Mannschaft hat mitgezogen.



Was ist das Ziel für das Spiel am Samstag gegen Wölkau?

Natürlich geht es darum, die Ideen umzusetzen, aber auch mit dem Ziel, gegen Wölkau zu gewinnen. Drei Punkte sind mein Ziel.



Sie möchte gern noch einen Gruß nach Sütitz schicken!

Ja! Ich möchte mich beim SV Süptitz für die neun tollen Jahre bedanken. Bei den Zuschauern, den Spielern, allen, die mich so herzlich aufgenommen und unterstützt haben.