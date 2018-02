Willkommen und Abschied im Festsaal

Torgau. Seinen ersten Arbeitstag hatte Dr. Lars Fähling bereits am 23. Januar im Rathaus, als der Wahltorgauer die Ernennungsurkunde zum Beigeordneten aus den Händen von Oberbürgermeisterin Romina Barth erhalten hatte. Anfang Dezember konnte er bei seiner Wahl 14 von 22 Stimmen für sich verbuchen und seinen einzigen Kontrahenten weit hinter sich lassen.



Am Mittwochabend gab es nun die Vereidigung im Rahmen der Februar-Ratssitzung. „Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde“, so hatte ihm seine Chefin den Wortlaut aus dem Sächsischen Beamtengesetz vorgetragen. Fähling wiederholte sie laut und deutlich mit erhobener Hand. Die Stadtparlamentarier, Verwaltungsangestellten und Gäste hatten sich während der Zeremonie von ihren Plätzen erhoben und im Anschluss applaudiert. Somit ist Dr. Lars Fähling für die nächsten sieben Jahre in der Stadtverwaltung tätig und für die Ressorts Finanzen, Kultur und Tourismus sowie Bildung und Jugend zuständig. Seine Visionen sehe er im Einklang mit denen der Oberbürgermeisterin, hatte er wissen lassen und bezeichnete sich unlängst als „absoluter Teamplayer“.



Eine weitere Personality regelte die OBM nur wenige Minuten später: Im Dezember hatte Janet Kamberg (DIE LINKE) die Beendigung ihrer Tätigkeit als Stadträtin aus wichtigem Grund (gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindeordnung) beantragt, weil sie durch die Ausübung ihres Ehrenamtes in ihrer Berufstätigkeit und Fürsorge für die Familie behindert wird. War noch im Dezember ihr Antrag am mehrheitlichen Veto der Abgeordneten mit vielfachen Diskussionen gescheitert (TZ berichtete), so gab es bei der neuerlichen Abstimmung 100 Prozent Zustimmung. Kaum hatte die OBM dies festgestellt, verabschiedete sie Janet Kamberg. Diese packte ihre Sachen, zog sich die Jacke an und verließ den Ratssaal.



Ihr Platz blieb allerdings nur wenige Momente leer, denn mit Marion Kanitz war bereits im Vorfeld die Nachfolge klar. Die 59-Jährige ist bewandert in der Abgeordnetentätigkeit. Sie saß schon einmal bis 2014 im Stadtrat. Auch sie wurde vereidigt und bekam von Romina Barth zudem einen Blumenstrauß überreicht. Gegenüber der TZ ließ sie wissen: „Ich habe Lust auf diese Arbeit und werde mich speziell auf soziale Aspekte der Parlamentsarbeit konzentrieren und vor allem auch die Gleichstellung der Frau im Auge behalten.“ In dieser Hinsicht gilt sie als Expertin. Kanitz hat 1996 die Fraueninitiative „FIT-Frauen“ mitbegründet.



Dass sie sich hörbar machen wird im Ratssaal hatte sie schon zu Beginn der Sitzung von den Besucherstühlen aus wissen lassen. Von Mitarbeitern der Elblandtafel sei sie beauftragt worden nachzufragen, wie es weiter geht, wenn die Einrichtung ihr Domizil in der Schlachthofstraße im Zuge der Vorbereitungen der Landesgartenschau 2022 verliert. Die OBM antwortete: „Uns liegt bereits ein aktuelles Schreiben der Elblandtafel vor. Wir stehen im Kontakt miteinander. Ich kann Ihnen versichern, dass Alternativen geschaffen werden.“