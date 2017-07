Wirbel um Mord an einer Gastwirtin

Am 2. Februar 1960 geschah jedoch etwas, was in Dommitzsch seit 1930 nicht passiert war, die Ermordung eines Menschen. Eine Gastwirtsfrau, die einen jungen Mann in ihrem Lokal bedient hatte, wurde ermordet, nachdem jener Gast etliche Biere getrunken hatte. Die Meldung von der Untat brachte aber nur, soweit ich mich erinnere, der Buschfunk.

Lediglich die Bestrafung, nämlich 15 Jahre Zuchthaus, wurde später mitgeteilt. Im April erfolgte die Schließung der Gaststätte. Der Gastwirt, von Beruf Fleischermeister, ging seinem Beruf weiter nach. Da Räume nicht ungenutzt stehen sollten, fand man für die ehemalige Fleischerei und Gastwirtschaft eine neue Verwendung. Mit Lottomitteln wurden einige Waschmaschinen besorgt und die alte Fleischerei etwas umgebaut und als Waschstützpunkt eingerichtet. Hier konnten Dommitzscher Frauen ihre Wäsche waschen und mussten sich nicht mehr so anstrengen, allerdings erst ab Dezember 1960.

Der freistehende Fleischladen wurde auch wieder genutzt, hier richtete die Konsum-Genossenschaft ihr Fleischwarengeschäft ein. 1960 war auch das Jahr, wo man sich der Zukunft der Landwirtschaft annahm. Im Oktober 1955 wurde in der Thomas- Müntzer- Siedlung die (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) LPG „Thomas- Müntzer“ gegründet. Sie bestand aus 3 Mitgliedern mit 43 ha Nutzfläche. 1958 gehörten zu dieser LPG 12 Mitglieder mit 108 ha Nutzfläche. Im April 1958 wurde in Dommitzsch die LPG „Neuer Weg“ gegründet, mit 9 Mitgliedern und 79 ha Nutzfläche. Im August 1958 folgte eine zweite LPG „Frohe Zukunft“ mit 6 Betrieben und 57 ha Nutzfläche.

Aber wo blieb der Rest der Bauern? So wurden 1960 Bürger mit kommunalen oder politischen Funktionen voll eingespannt, um in einer großen Werbekampagne, die letzten Einzelbauern zu überzeugen mit ihrem Hof freiwillig in die Genossenschaften einzutreten. Die Überzeugung dauerte so lange, bis alle Einzelbauern endlich „freiwillig“ ihre Unterschriften zum Beitritt gaben. Nur einige Bauern zogen statt der Unterschrift die Auswanderung vor. Im April konnte die freudige Nachricht an obere Organe übermittelt werden, dass Dommitzsch vollgenossenschaftlich war. Die Bauern gingen gleich noch einen Schritt weiter.

Die zwei schon bestehenden LPG´n „Neuer Weg“ mit 9 Mitgliedern und „Frohe Zukunft“ mit 6 Mitgliedern und die neuen Mitglieder schlossen sich zu einer LPG zusammen. Auf einem anderen Gebiet gab es 1960 noch eine Neuheit. Bisher wurden Kinder vielfach in Dommitzsch geboren, mit Hilfe der örtlichen Hebammen. So erblickten viele Kinder mit Hilfe von Frau Bütow und Frau Rudolf hier das Licht der Welt. Ab diesem Jahr fanden die Entbindungen alle im Krankenhaus in Torgau statt. Bis 1960 kümmerte sich die Schwester der kirchlichen Diakonissen- Schwesternstation um Kranke im Ort, neben den Ärzten.

Ab 1960 kümmerte sich auch die erste staatliche Gemeindeschwester, Schwester Gertrud Strauch aus Greudnitz, liebevoll um die Kranken. Eine Post gab es auch noch in Dommitzsch. Postvorsteher war Herr Hermann Runschke. Gaststättenleiter in der Konsum-Gaststätte Ratskeller war Herr Hußlak. Zur Verbesserung der Wohnungssituation im Ort errichtete die 1957 gegründete AWG (Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft) in der Dübener Straße einen Wohnblock mit 18 Wohnungen. Trotzdem gab es noch viele Wohnungssuchende. Die Dommitzscher Kirchengemeinde erhielt einen neuen Pfarrer.

Am 15.05.1960 nahm der Pfarrer Siegfried Kirst seine Arbeit auf. Bis 1982 sollte er die Gemeinde betreuen. An den Rat der Stadt wurde von Waldbadnutzern der Antrag gestellt, auf Errichtung eines Campingplatzes oberhalb des Waldbades. Die Stadtverwaltung war damit einverstanden und fällte den Beschluss zum Zeltplatzbau. Nachdem der Stadtforst Labaun im März 1951 vom Kreisforstamt Annaburg in Rechtsträgerschaft übernommen wurde, wird er 1960 dem staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb unterstellt. Damit verliert die Stadt jeglichen Anspruch an ihrer „Grünen Lunge“. In der Leitung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr fanden einige Veränderungen statt.

Der Kamerad Karl Stolle wurde als 2. Stellvertreter des Wehrleiters eingesetzt, Kamerad Rudolf Rabe übernahm vom Kameraden Bruno Friedrichs die Funktion des Kassierers. Gleichzeitig war das Jahr 1960 das „Aufbaujahr“ der Wehr. In etwa 7.000 freiwilligen Aufbaustunden wurde in der Thomas-Müntzer-Siedlung ein Löschbrunnen errichtet, eine Wasserleitung zum Gerätehaus erbaut (wobei viele alte Grablegungen angetroffen wurden) und ein Steigerturm von 16 m Höhe hochgezogen. Die Wehr erhielt vom Bezirk eine Prämie von 5.000 Mark. Aber darüber habe ich ja bereits einen Artikel geschrieben. Im Volkseigenen Betrieb Tonwerke wird mit dem Bau eines Generatorengebäudes begonnen. Der Bau wird 20 Meter in die Höhe ragen.