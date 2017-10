Dommitzsch. Der Verein Mitteldeutsche Kirchenstraße Dommitzsch hat von der Stadt die Kündigung für das Ausstellungszentrum in der Dübener Straße bekommen. Der erste große Fall für „TZ kümmert sich!“

Sitzenroda. Im Herbstlaub zu baden – was für ein riesiger Spaß: Die Jungen und Mädchen der großen Gruppe der Sitzenrodaer Quellental-Kindertagesstätte sind richtige Herbstfans.

Wie Stanislaw Tillich am heutigen Mittwoch, 18. Oktober, bekanntgab, wird er von seinem Amt als Ministerpräsident des Freistaates Sachsen zurücktreten.

Warum das Rumpeln der Rollatoren über das Pflaster des neuen Mockrehnaer Gutshofplatzes am Mittwochnachmittag niemanden störte, gibt es hier zu lesen.

Dass die Schließung des SAEK Torgau kurz bevor steht, was bereits bekannt und bestätigt. Nun äußerte sich die Geschäftsführerin der SAEK-Förderwerk gGmbH zur Zukunft des Standortes und der des Landkreises:

In der Kita „Max und Moritz“ gibt es einen neuen Hingucker. Der Bauwagen wurde fast ein Jahr lang, vor allem von Vätern einzelner Kinder, mit viel Herzblut hergerichtet und um eine Überdachung erweitert.

In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober (Dienstag zu Mittwoch) wurde ein Teil der Außenwand an der Stadtkirche St. Marien durch aufgesprühte Schriftzüge verunstaltet.

Belgern. Der Belgeraner Karl-Otto Weck warf am vergangenen Wochenende während des Abfischens im Wermsdorf seine Angel aus.

Süptitz/Torgau. Über Langeweile konnten sich die Torgauer Feuerwehrleute am Montagabend wahrlich nicht beklagen.

Polbitz . Seit nunmehr 20 Jahren lagern die Einzelteile der historischen Müller-Orgel, Baujahr 1841, in der Werkstatt von Orgelbau Bochmann in Kohren-Salis.

Janine Kraske engagiert sich in Torgau und Nordsachsen wie kaum eine Zweite. Kreisschülerrat und Jugendteam sind dabei nur einige Punkte ihrer beeindruckenden Vita:

Nach der unglücklichen Niederlage im Auswärtsspiel in Trebsen wollten die Torgauer dieses Heimspiel unbedingt siegreich gestalten. Mit einer guten geschlossenen Mannschaftsleistung konnten sie das Vorhaben auch umsetzten.

Vor der Saison hat mit einem so frühzeitigen Wechsel bei der Oschatzer Männermannschaft wohl niemand gerechnet. Nach fünf sieglosen Ligaspielen ist mit Steffen Wiesner Ersatz für Ex-Coach Steffen Kaiser gefunden wurden.

Tischtennis kennenlernen? Den Sport für schnelle Reaktion erleben? Zum ersten Mal Turnierluft schnuppern? Dafür sorgt der SSV 1952 Torgau an diesem Sonnabend …

Die 1. Männermannschaft des Dommitzscher Kegelclubs 77 ist in der Saison 2017/2018 der 2. Bundesliga noch nicht angekommen. Am Wochenende verlor der DKC-Sechs.

In der Dübener Heide gibt es zwei Frauen, die in ihrem Wissen auf Kräuter spezialisiert sind und inzwischen die Klassifizierung Kräuter-Pädagoginnen besetzen.

Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

