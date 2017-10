Wirksame Methoden gegen Stress

Torgau. Eine unausgewogene Ernährung, zu wenig Bewegung und schlechter Schlaf – all das sind Belastungen für den menschlichen Körper, die Stress hervorrufen können. Dabei reagiert jeder mit anderen Symptomen - von nervöser Unruhe über Kopfschmerzen und Migräne bishin zu Herzklopfen oder Bluthochdruck.

Anlässlich des heutigen Tages der inneren Balance hat die TZ einige Menschen, die in Torgau unterwegs waren, nach ihren Rezepte gegen Stress gefragt. Die meisten setzen besonders auf ausreichend Schlaf. Schließlich heißt es nicht umsonst, Schlaf ist die beste Medizin.

Annika Stöber, 17, aus Torgau: Ich schlafe sehr viel, meistens gleich nach der Schule erstmal eine Stunde. Durch das Abi, meinen Job als Stadtführerin und verschiedene Freizeitaktivitäten habe ich durchaus hin und wieder Stress, jedoch fühlt es sich nicht so an. Ich habe sogar schon verschiedene Übungen wie beispielsweise autogenes Training ausprobiert und mich danach auch besser gefühlt. Mittlerweile fehlt mir aber meistens die Zeit oder ich habe keine Lust. Notfalls hilft auch mal ein Glas Rotwein am Abend.

Petra Gassmann, 57, aus Hessen: Spezielle Methoden, um Stress vorzubeugen, habe ich nicht. Ich verbringe einfach viel Zeit an der frischen Luft, fahre täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit, mache Pilates und schlafe ausreichend. Dadurch fühle ich mich so gut wie nie gestresst.

Marco Richter, 38, aus Torgau: Stress habe ich eigentlich nicht sehr viel. Die Arbeit spannt mich zwar stark ein, aber genügend Schlaf bietet einen guten Ausgleich. Abends komme ich vor dem Zubettgehen noch einmal zur Ruhe, das hilft. Außerdem spiele ich Tischtennis und bin gerne draußen unterwegs.