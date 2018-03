Wirteverein kauft Eisbahn nicht

Denn gelagert wird sie nicht in Torgau. „Wir haben uns in einer Vorstandssitzung des Wirtevereins dazu entschieden, die Bahn nicht zu kaufen“, sagte Beatrix Dörge, Vorsitzende dieses Zusammenschlusses. Ob die Bahn irgendwann noch mal zur Miete zurück in die Große Kreisstadt kommt, ist noch offen. „Wir denken aber auf jeden Fall drüber nach“, so Dörge.

Ihr Kollege Frieder Francke nennt konkrete Zahlen. Ein Kauf würde die Torgauer stattliche 70 000 Euro kosten. Die Miete dieses Jahr belief sich auf 40 000 Euro. Die Rechnung, dass in zwei Jahren ein Kauf bereits rentabel wäre, funktioniert trotzdem nicht. „Wenn wir sie nochmal nehmen, dann definitiv nicht für einen so langen Zeitraum“, meinte Dörge. „Der Dezember war gut, und auch die zwei Wochen Winterferien im Februar liefen noch mal ordentlich.“ Dazwischen war es eher mau. „Sicherlich auch dem Wetter geschuldet“, vermutet sie. Trotzdem hat sich gezeigt, dass knapp drei Monate einfach zu lang waren.

„Wenn wir es noch mal machen, dann vielleicht nur in den Ferien oder zu Weihnachtsmarkt. Vielleicht lässt sich die Bahn auch noch ein wenig besser in den Weihnachtsmarkt integrieren“, denkt die Vorsitzende dann doch schon ein wenig über das nächste Jahr nach. „Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß.“