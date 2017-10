Wittig plädiert für frühere Schulnetzplanung

Nordsachsen. Der Vorsitzende des Schulausschusses im Kreistag, Heiko Wittig, hat sich mit einem offenen Brief an Landrat Kai Emanuel gewandt, um eine schnellere Fortschreitung des Schulnetzplanes zu erwirken.

„In den letzten Monaten traten eine Reihe von Problemen bezüglich der Planung von Schulstandorten auf“, so Wittig, die durch eine frühere Planung – der Freistaat Sachsen sieht eine Fortschreibung erst für 2019 vor – entschärft werden konnten. Unter anderem sprach er dabei auch über die Unklarheiten bezüglich der Ein- oder Zweizügigkeit an der Oberschule Beilrode. „Bereits in der letzten Planungsperiode haben wir aus Gründen der Aktualität den Plan von 2014 zwei Jahre früher vorgelegt“, sagte Wittig, der nun hofft, bereits in 2018 einen entsprechenden Beschluss im Kreistag zu sehen.