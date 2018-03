Wittig: "An Polemik nicht zu überbieten"

Nordsachsen. Kritik an MdB Wendt wegen Unterstützungsschreiben

„Das Unterstützungsschreiben des CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt für die Anschaffung von Stichschutzwesten für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes ist an Heuchelei und Polemik nicht zu überbieten“, zeigte sich Heiko Wittig, Vorsitzender der Ampelfraktion aus SPD, FDP und Grünen im nordsächsischen Kreistag, ungehalten über die Gebaren seines Kreistagskollegen (TZ berichtete am Samstag). „Seine eigene CDU hat die gesetzliche Verantwortlichkeit und damit auch die Finanzierung im Rettungswesen klar geregelt.“

Und weiter: „Seine eigene CDU hat die dringend notwendige Änderung der Regelungen aufgrund der leider veränderten Gefahrenlage noch immer nicht erkannt und keine Änderungen in den zuständigen Verordnungen vorgenommen.“ Auch habe „seine eigene CDU-Kreistagsfraktion den Wunsch der Rettungskräfte ohne jegliche Diskussion im Kreisausschuss einstimmig abgelehnt, während unsere Fraktion SPD/FDP/Grüne sowie die Linken zumindest das taten, was uns Kreisräten möglich war.“ Wittigs Fraktion habe den Landrat aufgefordert, die dringende Notwendigkeit einer Gesetzesänderung und die damit einhergehende Finanzausstattung durch den Freistaat Sachsen über die Interessenvertretung der Landkreise, den Landkreistag, einzufordern.

„Seinen eigenen Landrat und alle seine Kreistagskollegen als Verhinderer von Schutzmaßnahmen für die so wichtigen Rettungsdienstleistenden hinzustellen, ist eine ungeheuerliche Unterstellung und an Unkenntnis der Gesetzeslage nicht zu überbieten“, echauffierte sich Wittig über den Bundestagsabgeordneten. „Hiermit fordern wir Herrn Wendt auf, nicht Kreisräte als Buhmänner zu diskreditieren, sondern auf den zuständigen Ebenen dafür zu sorgen, dass diejenigen, die unser Leben schützen – und dazu zählen längst nicht nur die Rettungskräfte des DRK, sondern zum Beispiel auch sämtliche Feuerwehren und andere Organisationen – finanziell so ausgestattet werden, dass sie ihren Tätigkeiten gefahrlos nachgehen können.“ Die sei ihm „in fünf Jahren im Bundestag leider noch nicht ansatzweise gelungen.“