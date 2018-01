Wittig: "Das kann nur abgelehnt werden"

Nordsachsen. „Der CDU-Vorschlag, Lehrer bis zum 42. Lebensjahr zu verbeamten und die Älteren nur geringfügig höher zu gruppieren, würde zu einer Zweiklassengesellschaft in den Lehrerzimmern führen und kann von der SPD nur abgelehnt werden“, schreibt der bildungspolitische Sprecher der SPD Nordsachsen, Heiko Wittig, in einer Pressemitteilung.



„Wann endlich begreift unser Koalitionspartner, dass die Lehrermisere in Sachsen nur mit einer Gehaltsangleichung aller Altersgruppen an die Bezahlung in den ärmeren Nachbarbundesländern behoben werden kann?“ Dabei spiele die Verbeamtung nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend sei ein besserer Verdienst, wie es in anderen Bundesländern längst üblich wäre. „Sollte die CDU bei der Idee der Verbeamtung bleiben, kann die SPD nur zustimmen, wenn die über 42-jährigen Lehrer durch eine entsprechende Ausgleichszahlung das gleiche verdienen wie ihre jüngeren Kollegen“, so Wittig.