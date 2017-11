Wo Kinder den Ton angeben dürfen

mit Händen und Füßen, die im Rhythmus mitzappeln, mit dem Kopf, der hin- und herwippt. Auch mit der Stimme, die mitsummen oder mitsingen möchte. Und manchmal gerät sogar der ganze Körper in Ekstase, so wie der des Dirigenten vorn am Pult. Dann wollen die Kleinen am liebsten aufstehen, mitdirigieren, springen oder sich tanzend im Kreis drehen. Ja, dazu hätten sogar manche Erwachsene Lust! Nur zu dumm, dass solche Mitmach-Ambitionen im Konzertsaal in der Regel nicht gut ankommen, sogar störend wirken.

Genau deshalb – und weil es für Kinder einfach langweilig ist, nur ganz still dazusitzen – haben Musiker der in Bad Lausick beheimateten Sächsischen Bläserphilharmonie lange getüftelt und im Vorjahr ein interaktives Abenteuerkonzert für Kinder und für die ganze Familie auf die Bühne gebracht. Sein Titel lautet „Florentines Reise“, komponiert von Matthias

Alexander Preisinger (Bassist „Von Eden“), nach einem Kinderbuch von Sylvia Eggert aus Bockelwitz.

Zu diesem musikalischen Ausflug wird am Sonntag, dem 12. November, ins Torgauer Kulturhaus eingeladen. Unter Leitung des Chefdirigenten Professor h.c. Thomas Clamor spielen 34 Musiker sage und schreibe 15 verschiedene Instrumente. Es sind dies: Pauken, Schlagwerk, Trompeten, Posaunen, Tuben, Hörner, Flügelhörner, Tenorhörner, Baritonhörner, Kontrabass, Piccolo-Flöte, Querflöte, Oboe, Klarinetten und Fagott.

Zudem hat das Orchester mit dem bekannten Schauspieler Nikolaus Gröbe einen genialen Geschichtenerzähler an der Seite, der den Zuschauern hilft, die Apfelblüte Florentine zum Leben zu erwecken und sie auf ihrer Reise zu begleiten - hin zur blauen Blume, die sie so gern finden möchte. Das geschieht beispielsweise mit dem Zauberkanon des Blütenkobolds, mit dem Wind, mit Sitztänzen und Bewegungsaktionen bis hin zum wilden Affen-Rap.

Dabei hat Florentine so manche Abenteuer zu bestehen, bevor sie in einer dunklen Höhle ihren Schatz findet. Doch dort – in der Dunkelheit – möchte sie nicht bleiben und erkennt, dass es zu Hause im farbenprächtigen Obstgarten viel schöner ist. So darf schon jetzt verraten werden, dass die Heimkehr zum grandiosen lebensfrohen Finale wird.

Von Anfang bis Ende gestalten die Kinder und Erwachsenen das Konzert mit, und für Nikolaus Gröbe ist es jedes Mal aufs Neue eine wundersame und beeindruckende Begegnung mit dem Publikum. Lesen Sie dazu auch das nebenstehende Interview.