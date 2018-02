Wo Prinzessinnen und Zwerge wohnen

Torgau. In der Wintergrüne Nummer 5 wohnen Rotkäppchen, Dornröschen, Schneeweißchen und Rosenrot. Gestern bekamen sie Besuch von 100 Torgauer Kindern, die einen ganzen Vormittag lang die Märchenwelten im Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum erkundeten. Zuvor hatten sie bereits einige Schritte weiter im Schloss Hartenstein viele Treppen erklommen, hinauf in ein eigens für sie eingerichtetes Märchenkino, wo alsbald der altbekannte Dornröschen-Film über die Leinwand flimmerte und alle gespannt lauschten. Nebenan in der Bastelwerkstatt konnten sich künftige Prinzessinnen und Prinzen eine Krone basteln.



Die Sparkasse hatte diese erlebnisreiche Expedition möglich gemacht – in Zusammenarbeit mit Cornelia König und ihrem Museumsteam. Im Vorfeld wurde Grundschulen und Kindertagesstätten dieses Angebot unterbreitet. Teilgenommen haben die Grundschule Nordwest und die Kindertagesstätten „Sonnenschein“, „Elbspatzen“ sowie die katholische Kita„Piusstift“ mit ihren Erzieherinnen.

Schon bevor die Kinder kamen, war Andrea Keil, die Filialleiterin der Torgauer Sparkasse am Friedrichplatz, mit einigen Kolleginnen und Kollegen ins Schloss gekommen. Sie richteten die Bastelwerkstatt ein und sorgten dafür, dass jedes Kind als Erinnerung an diesen Tag ein kleines Geschenk mit nach Hause bekommt.

Die wertvollsten Mitbringsel dürften jedoch die Erlebnisse sein, die die Mädchen und Jungen miteinander teilten. So hatte Luca Kronenberg als eine der ersten Kinder seine Prinzenkrone fertig bemalt. „Hübsch siehst Du damit aus“, lobte Museumsmitarbeiterin Paula Stötzer, die ihm beim Aufsetzen half. Der kleinen Shania half sie, den langen Pferdeschwanz so zu ordnen, dass die Krone gut auf ihrem Kopf saß.



Im Museum durften sich Edda und Clarissa als kleine Prinzessinnen auf die mit rotem Samt bezogenen Thronstühle setzen und Hof halten. In den Räumen nebenan drängten sich alle dicht an dicht und lauschten, was Kathrin Niese (Museum) ihnen über Dornröschens Spinnrad erzählte, ebenso über Schneeweißchen und Rosenrot und deren Begegnungen mit dem langbärtigen Zwerg.

Zu guter Letzt stiegen die Kinder noch einmal viele Treppen hoch – bis unter das Dach des Museums – und entdeckten zur großen Freude ein Kasperle-Theater. Kasper selbst war freilich auch zur Stelle und fühlte sich ziemlich allein. Er wollte das Märchen vom Rotkäppchen spielen – und bekam dazu gestern ausgiebig Gelegenheit. In allen vier Gruppen fand er Mädchen und Jungen, die mit ihm gemeinsam Rotkäppchen, die Großmutter, den Jäger, und freilich auch den Wolf zum Leben erweckten.



„Ihr ward wirklich ganz toll“, lobte Märchenerzählerin und Kasper-Spielerin Cornelia König. 100 strahlende Augenpaare waren beim Abschied das schönste Dankeschön für das Museums- und das Sparkassen-Team.