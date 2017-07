Wo eine kleine Ente zu einem echten Symbol wurde

Das Ehrenamt wird in Zukunft im sozialen Bereich eine noch weit größere Rolle spielen, als dies bisher schon der Fall ist. Ulrike Brucks, Geschäftsführerin des ASB Torgau-Oschatz ist davon voll überzeugt. „Ob Bundesfreiwilligendienst, ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ), Alltagsbegleitung oder ähnliches – unsere Aufgaben lassen sich schon jetzt kaum noch in vollem Umfang erfüllen. Dabei macht die demografische Entwicklung deutlich, wohin der Weg geht.“ Zehn offene Stellen in den genannten Bereichen, allein beim ASB Torgau-Oschatz, sprechen Bände. Der engagiert sich unter anderem als freier Träger von Kindergärten, betreibt mehrere moderne Pflegeheime nach neuesten Standards in der Region, realisiert Sozialprojekte.

Ellywunschente

Das wohl bekannteste ist dabei Ellywunschente. Im Herbst 2009 begannen die Mitarbeiterinnen des Mehrgenerationenhauses (MGH) Dommitzsch, gemeinsam mit interessierten Frauen einen Nähkurs – es entstanden die „Schlenkis“ – Stofftiere, die als Preise für Kinderfeste und Geburtstage gedacht waren. Die Begeisterung beim Entwerfen und das Nähen der Tiere war so groß, dass man überlegte, wem man mit den Tieren noch eine Freude bereiten könnte. So entstand das Sozialprojekt „Schlenki“, zu dem die Bevölkerung über einen Spendenaufruf Stoffe, Knöpfe und Garne beisteuerte. Als Lieblingsfigur kristallisierte sich eine kleine Ente heraus. „Elly“ war geboren. Im November 2009 sammelte der Arbeiter-Samariter-Bund, Kreisverband Torgau-Oschatz mit Unterstützung ansässiger Ärzte, der Sozialpflegeschule Heimerer in Leipzig und unter großer Teilnahme der Bevölkerung, Geld für ein therapeutisches Bällchenbad, das einem schwer behinderten Jungen aus Welsau überreicht wurde. Seither konnte „Elly Wunschente“ so manch Herzenswunsch schwerstkranker Kinder erfüllen, wobei die Palette vom Besuch beim Boxweltmeister, dem Lieblingsfußballverein bis hin zum Zoobesuch reichte. In einer Gemeinschaftsaktion erhielten vom Hochwasser betroffene Mädchen und Jungen ein neues Kinderzimmer.

Buch, Theaterstück und Wünschewagen

Sybille Zugowski, Leiterin des MGH Dommitzsch, ist der Name, der mit „Ellywunschente“ untrennbar verbunden ist. Sie ist die Schöpferin der Figur. In verschiedenen Büchern, mit einem Spiel und nicht zuletzt einem selbst geschriebenen Theaterstück verinnerlicht sie bei Kindern und Erwachsenen den Gedanken der gegenseitigen Hilfe, der Unterstützung für Kranke und Schwache. „Helfen ist etwas sehr Schönes. In der heutigen Zeit ein ganz wichtiger Aspekt“, weiß die mit ganzer Leidenschaft agierende Frau. Und deshalb hat sie sich jetzt auch zum Therapie-Clown ausbilden lassen, um auf diesem Weg den kleinen Patienten den Klinikaufenthalt und schwere Stunden leichter und erträglicher zu machen.

Der ASB plant für die nächste Zeit, die Aktion „Wünschewagen“ in sein Programm aufzunehmen. Schirmherrin ist Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch. Sterbenskranken Menschen möchte man so letzte Wünsche erfüllen. „Für solch ein Projekt braucht es etwa zehn Ehrenamtliche “, weiß Ulrike Brucks, und kommt damit auf den Ausgangspunkt zurück.

Beratung und Hilfe

Der hilfreiche Samariter – beim ASB steckt der Begriff schon im Namen. Pflegeberatung und Wohnraumberatung sind aktuelle Hilfen, die der Verein anbietet. Dafür gibt es momentan keinerlei Förderung, aber einen steigenden Bedarf angesichts der neuen Sozialgesetzgebung. „Wir haben diesen Service an unsere Sozialstation angebunden, um damit möglichst vielen Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können“, macht Ulrike Brucks deutlich.