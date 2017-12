Torgau. Der Straßenstreit rund um den Torgauer Unternehmer Dietmar Klepatz geht in die nächste Runde. Nun bekommt er eine zusätzliche politische Note.

Torgau. Der Streit um die Aufhebung der Ausschreibung für den Verkauf des Grundstücks des ehemaligen Torgauer Obdachlosenheimes und der damit einhergehende Ausschluss der Sächsischen Wohnimmobilien GmbH (SWG) geht in die nächste Runde. Neu mit im Boot: Der Landkreis Nordsachsen und die Landesdirektion Leipzig.

Nach dem Verkauf des Neußener Dorfgemeinschaftshauses muss für den Alarmgeber ein neuer Standort her. Die Zusage stehe. Allerdings wisse man nicht, wann die Firma zur Tat schreite.

Auch wenn nicht jeder Stuhl besetzt war, so herrschte doch eine tolle Stimmung in der Beilroder Ostelbienhalle. Maximilian Arland, Hein Simons und der Fernando Express wussten mit der Show „Weihnachten mit unseren Stars“ zu begeistern.

Mit Kettensäge und Hebekran machten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langenreichenbach am Sonnabend um 10 Uhr an die Arbeit.

Es duftete herrlich nach selbstgemachten Waffeln, wenn man am Sonnabend das Feuerwehrgerätehaus in Mockrehna betrat.

Unübersehbar hat sich der neue Feuerwehrstandort in der Bahnhofstraße entwickelt. Das Gebäude mit Fahrzeughalle und Sanitärtrakt steht. Auf dem Grundstück im Park herrscht nach wie vor emsige Betriebsamkeit.

Schildau. Zweiter Anlauf von Belgern-Schildaus Stadtrat Matthias Schulze in puncto finanzieller Unterstützung fürs Maulbeerbaumfest:

Torgau. Die Unesco hat Orgelmusik und Orgelbau am Donnerstag in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen, kurz gesagt, zum Weltkulturerbe erklärt. Die TZ sprach darüber mit Kirchenmusikdirektor Ekkehard Saretz.

Beilrode. Nein, in ein tiefes Loch gefallen sei er nach seinem Abgang als Pressesprecher nicht. Sechs Monate war er in dieser Funktion in der Stadtverwaltung Torgau tätig