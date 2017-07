Sport- und Vereinsfest Klitzschen stand in diesem Jahr im Zeichen von 50 Jahren organisierten Fußballs in Klitzschen

Aus dem Dunklen trat eine männliche Person am Montag gegen 22.30 Uhr auf die Dommitzscher Straße. Ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Laguna befuhr die diese in Richtung Zinnaer Kreuzung.

Sport- und Vereinsfest Klitzschen stand in diesem Jahr im Zeichen von 50 Jahren organisierten Fußballs in Klitzschen

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Langenreichenbacher Schalmeien waren beim Internationalen Turnfest in Berlin dabei.

– „Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde“ läuft gerade in den Kinos. TZ verlost drei Fanpakete.

– Der Arzberger Heimatverein lädt am 15. Juli zum Trödelmarkt in die alte Schule.

WE-Tipps: Vereinssportfest in Blumberg, Kinder- und Sportfest in Klitzschen, Seidenraupenpokal in Mahitzschen