Wohnungsbaugenossenschaft Torgau zog Bilanz

Torgau. Unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Dieter Mittag berieten die 41 anwesenden Vertreter im Restaurant „Torgische Stuben“ im Kulturhaus Torgau über den Jahresabschluss und die Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand für das Jahr 2016.



Aufsichtsrat und Vorstand zogen in ihren Berichten eine ordentliche Bilanz und stellten die kontinuierliche Entwicklung der Genossenschaft dar. So wurden auch in 2016 wieder mehr als 1,7 Millionen Euro für die Instandhaltung aufgewandt, eigene Hausmeister und Handwerker stemmten davon allein etwa 620000 Euro. Im Zuge der Neuvermietung lagen die Aufwendungen für die Herrichtung der Wohnungen mit etwa 380000 Euro noch einmal deutlich über dem Vorjahresniveau. Das betrifft vor allem die Gewerke Elektroinstallation, Sanitärarbeiten, Fliesenarbeiten, Fußbodenlegerarbeiten, Malerarbeiten und den Einbau neuer Innentüren. Diese gestiegenen Kosten sind neben einer gewissen Teuerungsrate auf die steigende Mieterfluktuation, auf den Einbau von barrierefreien Duschen – im vergangenen Jahr konnten 55 Maßnahmen realisiert werden, davon 9 mit Förderung durch die Pflegekasse – sowie die Schaffung moderner Grundrisse im Zuge der Mieterwechsel zurückzuführen.



Als Beispiel wurde weiter angeführt, dass im vergangenen Jahr 92 Wohnungen in 3931 Arbeitsstunden von den eigenen Handwerkern zumeist für eine Neuvermietung malermäßig instandgesetzt wurden. Den größten Betrag nahmen jedoch wieder die Balkonanbauten ein. In der Eilenburger Str. 52-62 wurden 25 barrierefreie Balkone im Wertumfang von mehr als 275000 Euro angebaut. In dem Zusammenhang wurde die Fassade professionell gereinigt und am Giebel ein weithin sichtbares Werbebild angebracht. Trotz der in allen Bereichen gestiegenen Kosten – so nahmen auch die für die Mieter der WBG kostenlosen Kleinreparaturen deutlich zu – ist es der Genossenschaft wieder gelungen, die Bestandsmieten unverändert günstig zu belassen.



Nach dieser detaillierten Berichterstattung und der Kenntnisnahme des Berichtes des Prüfungsverbandes, wurde beiden Gremien von den Vertretern einstimmig Entlastung gewährt. Ebenso einstimmig folgten die Vertreter dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, den Jahresüberschuss den Rücklagen zuzuführen, um so den Spielraum zukünftiger Investitionen und Tilgungen von Verbindlichkeiten erhöhen zu können.



Im Anschluss fanden die Wahlen zum Aufsichtsrat statt. Satzungsgemäß endete die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Jörg Stephan und Thomas Schmieder. Beide wurden von der Vertreterversammlung für weitere drei Jahre in das Aufsichtsgremium gewählt. Zusätzlich wählten die Vertreter Dietmar Obst in den Aufsichtsrat, um ihm in Vorbereitung des satzungsgemäßen, endgültigen Ausscheidens von Christian Fischer im Jahr 2018, Zeit für eine Einarbeitung zur Übernahme der verantwortungsvollen Aufsichtsratstätigkeit zu geben. Damit ist der Aufsichtsrat personell verstärkt und handlungsfähig und kann seine Arbeit zum Wohle der Genossenschaft in unverändert hoher Qualität fortsetzen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates und Vorstandes beglückwünschten die wiedergewählten Aufsichtsräte und anschließend wurden in der konstituierenden Aufsichtsratssitzung Jörg Stephan zum Stellvertreter und Dieter Mittag zum Aufsichtsratsvorsitzenden wiedergewählt. Das Amt der Schriftführerin bleibt in den erfahrenen Händen von Waltraud Rudolf.



Nach der Möglichkeit zur Diskussion und Fragestellung an den Vorstand, bedankten sich Aufsichtsrat und Vorstand bei den Vertretern für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Beim anschließenden Abendessen fand sich dann genügend Raum für angeregte Gespräche.