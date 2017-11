BELGERN-SCHILDAU Nach Sturm Herwart: Kritiker in die Schranken verwiesen Dies schien für Bürgermeisterin Eike Petzold dann doch keine Kleinigkeit mehr zu sein: Mit deutlichen Worten watschte sie Stadtrat Hans-Jürgen Hientzsch (DIE LINKE) ab. mehr…

NORDSACHSEN Wenig Bewegung Arbeitsmarkt zeigte im Oktober 2017 kaum Veränderungen. In der Region Torgau ist die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen im Oktober um 24 auf 2043 Personen zurückgegangen. mehr…

MOCKREHNA "Die können sogar Regenbögen machen!" Es war ein aufregender Tag für die Bewohner der Kita „Zwergenhaus“ in Schöna. Gleich früh am morgen wurde es hektisch, denn die Feuerwehr stand vor der Tür. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Zwei Lutherlinden für Schildauer Markt Da braucht es gewiss noch ein Weilchen, bis die gestern Nachmittag auf dem Schildauer Marktplatz gesetzten Linden die Stattlichkeit ihrer Vorgänger erreicht haben. mehr…

TORGAU Am Samstag dem klingenden Finale im Museum lauschen Wer die Sonderausstellung „Worte und Musik - Die Reformation in Bibeln und Instrumenten“ im Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum, Wintergrüne 5, noch nicht gesehen hat - oder diese noch einmal besuchen möchte, sollte dies unbedingt am Wochenende tun. mehr…

TORGAU Die Post geht ab beim Briefmarkentausch Am morgigen Samstag richtet der Philatelistenverein Torgau seine große Briefmarkentauschbörse bereits zum 45. Mal aus. Sie findet wieder im großen Saal des Kulturhauses von 9 bis 13 Uhr statt. mehr…

TORGAU "Eine normale Eisbahn ist besser" Über den Weihnachtsmarkt schlendern, Glühwein oder Kinderpunsch trinken, gebrannte Mandeln naschen und zwischendurch eine Runde Schlittschuhlaufen … mehr…

OSTELBIEN Unfall in Dautzschen Dautzschen. Schwere Verletzungen zog sich eine 57-jährige Dautzschenerin am 1. November früh bei einem Unfall auf der S 25 zu. mehr…

Sonntag fiel dem Sturm zum Opfer Nun kehrt Ruhe auf dem Gelände am Österreicher in Neiden ein. Mit dem ADAC-Abschlusstraining am Wochenende beendet der MSC Pflückuff e.V. im ADAC sein Veranstaltungsjahr 2017. mehr…

Maximal gepunktet Die DSV-Herren erspielen sich sechs Punkte in der Heimspielrunde.

Samstag hatte der DSV den SV Bad Düben II und SV Sachsen aus Delitzsch zu Gast. mehr…

Tim Erdmann zum Bundeskader berufen Ein Teil der Athleten vom Sparkassen-Team des SSV 1952 Torgau haben erstmals eine Entwicklung genommen, auf die die SSV-Trainer sehr stolz sein können. mehr…

Formkurve zeigt nach oben Die Dommitzscher Kegelsportler zündeten in der noch jungen Bundesliga-Saison 2017/2018 spät. Doch zuletzt spielten sie zwei Mal erfolgreich. mehr…

Starkes Turnier gespielt Die Knaben-A-Hockey-Spieler des TSV Blau-Weiß bestritten in Vorbereitung auf die neue Hallensaison in Wurzen ein Turnier und waren in diesem überaus erfolgreich. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 3. November als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

- Die Liebhaber von frischem Fisch kommen am Wochenende am Großen Teich beim Abfischen ganz bestimmt auf ihre Kosten.

- Das großes Guggemusik-Festival geht am Samstag in Belgern in die 15. Runde.

- Speibl & Hurvinek sind am Samstag im Oschatzer Th.-Müntzer-Haus zu erleben.

- Tipps zum Wochenende mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

Bundestagswahl 2017 - #btw2017 Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

