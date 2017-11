YouTube-Star überrascht Geburtstagskind

Torgau. Mutti Nicole Kunze, Friseurmeisterin in Torgau, hatte es durch persönliche Kontakte doch tatsächlich geschafft, den 18-jährigen Teenie-Schwarm nach Züllsdorf auf die Bowling-Bahn zu lotsen und ihrer Tochter damit das schönste Geschenk zum 10. Geburtstag zu bereiten.



„LOGO“ persönlich überreichte Geschenke und ließ es sich auch nicht nehmen, mit den sieben Mädels der Geburtstagsrunde eine Kugel zu schieben – wenn man das beim Bowling überhaupt so sagen darf. Nicht nur Lucia Kunze ist großer Fan von „LOGO“, auch andere junge Besucher nutzten an jenem Nachmittag die Gelegenheit, ein Autogramm zu ergattern. „LOGO“, dessen bürgerlicher Name geheim bleibt, ist ein deutschsprachiger Let‘s Player – wie es in der Szene heißt.



Seit 2016 hat er einen zweiten Kanal, der sich Logo Gamez nennt, auf dem er diverse Spiele spielt. Auf seinem Hauptkanal LOGO spielt er ausschließlich Minecraft. Er besitzt auch ein eigenes Minecraft Netzwerk, hat 970 000 Abonnenten und 315 Millionen Aufrufe.