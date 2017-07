Zahl der offenen Stellen steigt weiter

Torgau/Oschatz. „Die Arbeitslosigkeit ist im Juni erneut zurückgegangen, allerdings geringer als erwartet“, erklärte Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg in ihrer aktuellen Arbeitsmarkteinschätzung.

Bei insgesamt weniger Bewegung am Arbeitsmarkt erreichte die Arbeitslosigkeit im Arbeitsagenturbezirk Oschatz trotzdem einen weiteren neuen Tiefststand seit Anfang der 1990er Jahre.

„Das Risiko von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, hängt sehr stark von der Qualifikation ab“, macht die Agenturchefin deutlich. „Je höher die Qualifikation, desto geringer ist das Risiko arbeitslos zu werden.

Menschen ohne Berufsabschluss sind deshalb besonders von Arbeitslosigkeit betroffen. Aktuell verfügen rund 30 Prozent der arbeitslosen Menschen über keinen formalen Berufsabschluss. Wir helfen mit Weiterbildungsförderungen während der Arbeitslosigkeit und auch während der Beschäftigung.“

Für Christine Westphal, Geschäftsführerin des Jobcenter Nordsachsen, bedarf es zunehmend einer Vielzahl von Unterstützungen, um Menschen in Arbeit zu bringen, die bereits über mehrere Jahre nicht mehr am Arbeitsleben teilhaben konnten. „Eine berufliche Qualifizierung ist für viele langzeitarbeitslose Menschen erst der dritte oder vierte Schritt. Nicht jeder ist sofort oder überhaupt startklar für eine Weiterbildung. Unser Ziel ist es, mit diesen Familien verknüpfte und damit neue Lösungen für den Weg in Beschäftigung zu erschließen.“

Im Landkreis Nordsachsen ist die Arbeitslosigkeit im Juni um 148 Personen bzw. 1,8 Prozent auf 8068 Personen zurückgegangen. Das ist der bislang niedrigste Stand seit Anfang der 1990er Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit um 582 Personen bzw. 6,7 Prozent ab.

Die Arbeitslosenquote ging im Juni geringfügig um 0,1 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent zurück und lag damit um 0,5 Prozentpunkte unter der Vorjahresquote.

Von den insgesamt 8068 arbeitslos registrierten Personen wurden 2376 Frauen und Männer von der Arbeitsagentur (minus 47 Personen zum Vormonat) und weitere 5692 Personen vom Jobcenter (minus 101) betreut. Das Jobcenter betreut im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld.

444 Frauen und Männer konnten im Juni ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Das sind 153 Arbeitsaufnahmen weniger als im Mai bzw. 92 Arbeitsaufnahmen weniger als im Juni des Vorjahres. Für weitere 17 Personen begann eine Tätigkeit im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes.

Insgesamt 389 Personen, 64 Personen weniger als im Mai bzw. 52 Personen weniger als im Vorjahr, mussten sich im aktuellen Monat nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden.

647 neue Stellen meldeten die Unternehmen im Juni dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter Nordsachsen zur Besetzung. Das sind 125 Stellen bzw. fast ein Viertel mehr als im Juni 2016. Neben der Arbeitslosigkeit weist die Agentur für Arbeit regelmäßig die sog. Unterbeschäftigung aus, bei der auch die Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen einschließlich zweitem Arbeitsmarkt und Weiterbildung einbezogen werden. Im Juni lag die Unterbeschäftigung im Landkreis Nordsachsen bei 10 248 Personen. Das sind 229 Personen weniger als im Mai bzw. 984 Personen weniger als im Vorjahr.

Die Zahl der Empfänger von Arbeitslosengeld II ist im Juni zurückgegangen. Ende des Monats erhielten insgesamt 12 686 Menschen in 9851 Bedarfsgemeinschaften die Grundsicherungsleistung. Weitere 3836 Personen erhielten im Juni Sozialgeld vom Jobcenter.

In der Region Torgau ist die Arbeitslosigkeit im Juni um 37 Personen bzw. 1,7 Prozent auf 2169 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote nahm im Juni geringfügig um 0,1 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent (Vorjahr 9,8 Prozent) ab.

113 Frauen und Männer konnten im Juni ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Insgesamt 98 Personen mussten sich im gleichen Zeitraum nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden.

98 neue Stellen meldeten die Unternehmen im Juni dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter Nordsachsen zur Besetzung.