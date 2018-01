Zehn Brände und zwei "knifflige Sachen"

Beilrode. Immerhin 31 Mal musste man ausrücken, zwischen Mai und August verstärkt zur Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden. „Es war also für uns doch ein bewegtes Jahr“, resümierte Wehrleiter Maik Labitzke bei der traditionellen Jahreshauptversammlung.



In ruhigen Zeiten standen manchmal auch nur 10 bis 20 Einsätze zwischen Neujahr und Silvester im Diensttagebuch. „Knifflige Sachen“ haben ebenfalls zugenommen, wie der Feuerwehr-Chef betont. Wie beispielsweise die eine Türöffnung. Die Leitstelle hatte den Notruf an die Kameraden weitergegeben und die mussten „Schlüsseldienst“ spielen. Das klappte. Der Rettungsdienst konnte sich anschließend schnell um eine hilflose Person kümmern, die einen Zuckerschock erlitten hatte. Zehn Brandeinsätze, acht Sturmschäden, vier Ölspuren, vier Fehlalarme, insgesamt zwei Türöffnungen, eine Einsatzübung sowie zwei Brandsicherheitswachen komplettieren die Statistik. „Im letzten Jahr konnte nun endlich der Umbau der Einsatzfahrzeuge auf das neue Digitalfunknetz erfolgen. Mit diesem neuen Netz stehen uns jetzt bessere Möglichkeiten für die Abarbeitung von Einsatszenarien zur Verfügung. Eine Schwachstelle, die sich hier aber bereits herauskristallisiert hat, ist die schlechte Netzabdeckung in manchen ländlichen Gegenden“, ging Labitzke auf die technische Ausstattung ein. Hier müsse vom Bund/Land dringend nachgearbeitet werden. Neben dem Einbau der neuen Funktechnik gab es 2017 noch die Investition im Bereich Löschwasserförderung mit der Anschaffung von Druckschläuchen sowie die Verbesserung der Alarmierungskette mit der Ausgabe von fünf neuen Pagern an Truppfrauen und Truppmänner.



„Durch die Ausstattung von vier Kameraden mit Dienstuniformen sind wir dem Ziel wieder ein Stück näher gekommen, die komplette Wehr mal in Ausgangsuniform zu sehen“, so der Wehrleiter. In punkto Löschwasserversorgung habe man 2017 keine Verbesserungen erzielen können, da keine Fördermittel für solche Maßnahmen zugewiesen wurden. „Bei der jährlichen Überprüfung der Saugbrunnen haben wir festgestellt, dass sich der Zustand einiger Saugstellen verschlechtert hat und sie somit nicht mehr die vorgeschriebene Löschwassermenge bringen. Die Löschwasserversorgung im Ort ist zwar noch gesichert, aber wenn hier nicht jährlich investiert wird, kann sich dies zu einer größeren Baustelle entwickeln als uns lieb ist“, kritisierte Labitzke. Man dürfe nicht vergessen, dass ein Großteil der Brunnen sehr alt ist und sich der Grundwasserspiegel an einigen Stellen auch verändert hat.



Das Hauptaugenmerk liege in den kommenden Wochen bei der Fertigstellung des neuen Gerätehauses im Park. Für die Feuerwehr sei wichtig, die Eigenleistungen im Bereich Malerarbeiten und Außenanlagen zu erbringen und später den Standortwechsel mit Technik und Sachgegenständen zu vollziehen.

Er gehe, so Maik Labitzke, davon aus, dass die Übergabe wie zugesagt im Frühjahr stattfindet und er wünsche sich, dass sich der zu spürende Aufwärtstrend bei der Beilroder Feuerwehr fortsetzt.