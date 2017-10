Zeichen für Torgauer Jugendstadtrat stehen gut

12 Jahre ist es mittlerweile her, dass ein Jugendstadtrat in der kommunalen Politik Torgaus mitmischte, die anschließenden zehn Jahre wurde es sehr ruhig um das gesamte Thema. Bis es dann im Jahr 2015 von Romina Barth, die damals für den Posten der Oberbürgermeisterin kandidierte, aufgegriffen und zu einem festen Bestandteil ihres Wahlprogramms gemacht wurde.

Barth wurde gewählt und bis heute, zwei Jahre danach, ist es nach wie vor zu keinem Jugendstadtrat in Torgau gekommen. Noch nicht. Denn es deutet sich an, dass das im Januar 2017 gegründete Jugendteam Torgau ihre Rolle als Mitmischer in der Region auch auf eine politischere Ebene heben und eine Neuauflage des Jugendstadtrats in die Spur bringen.



Tipps vom Profi eingeholt

Erste Gespräche diesbezüglich gab es bereits. Zwar nicht zwischen Jugendteam und Stadtverwaltung, jedoch zwischen dem Team und Paul Podbielski, einem Mitglied des Bornaer Kinder- und Jugendparlaments, welches bereits seit neun Jahren existiert und absolut erfolgreich mit seiner Stadtverwaltung zusammenarbeitet. Das Parlament, welches aus insgesamt 21 Mitgliedern zusammengesetzt ist, agiert autonom vom Stadtrat, trifft sich unabhängig von ihm und hat auch seine eigenen Räumlichkeiten. Ein eigens für das Parlament zuständiger Jugendreferent fungiert als Schnittstelle zwischen den Jugendlichen und der Verwaltung und für wichtige Themen besitzt das Gremium sogar ein so genanntes Rede- und Antragsrecht für den Stadtrat. Zwei Jugendliche dürfen jeweils in eine Stadtratssitzung entsandt werden und fungieren dort als regulärer Stadtrat, jedoch ohne das Recht zur Abstimmung. Das Angebot, als Jugendlicher die Politik und damit die Zukunft seiner Stadt aktiv mitbestimmen zu dürfen, stößt in Borna auf großen Zulauf. An die 30 Bewerber waren bei der letzten Wahl 2016 daran interessiert, einen Sitz im Parlament zu ergattern.



Alles anders? Nicht so schlimm

Die Bornaer Variante der jugendlichen Mitbestimmung in der Kommunalpolitik ging bei seiner Gründung im Jahr 2008 mit einer Änderung der Hauptsatzung des Stadtrates einher. Solch eine Änderung ist in Torgau nicht vorgesehen. Wie Hauptamtsleiter Mirko Schmidt in der vergangenen Sitzung des Stadtrates verlautbaren ließ, reiche für einen Jugendstadtrat, wie Torgau ihn in der Vergangenheit hatte und in Zukunft auch wieder haben soll, ein Stadtratsbeschluss aus. Denn in Torgau solle sich der Jugendstadtrat von dem Bornaer Kinder- und Jugendparlament klar unterscheiden. So soll dieser weder ein eigenständig beschließendes Gremium noch ein eigenständig beschließender Beirat werden. Ausgewählte, sachkundige und vor allem jugendliche Torgauer sollen in verschiedenen Ausschüssen als Berater fungieren und diese somit um einen neuen Blickwinkel ergänzen.

Dass Torgau das Bornaer Konzept nicht adaptieren, sondern sein eigenes durchsetzen möchte, sieht das Jugendteam überhaupt nicht kritisch. Wie die Gründerin des Teams, Christina Gaudlitz, erklärt, sei dies sogar eher noch ein Vorteil. „Jede Region hat ihre eigenen Begebenheiten. Man kann nicht überall das gleiche machen, wir machen hier unser Ding und das ist auch gut so.“ Interesse bei ihren zahlreichen Teammitglieder ist da, ein Gespräch mit der Stadtverwaltung in Planung. Die hat zwar schon grobe Pläne, einhundertprozentig spruchreif sei es jedoch noch nicht. „Wir müssen intern noch einige Sachen abstimmen, aber die Idee ist definitiv da und auch bereits in Arbeit,“ sagt Hauptamtsleiter Schmidt.



Eine Hilfe für das ganze Land

Die Hilfe Podbielskis bei der Einfindung in seiner neuen, politischen Rolle hat das Jugendteam Torgau auf jeden Fall sicher. Doch nicht nur speziell Torgau, sondern dem gesamten Bundesgebiet möchte Paul Podbielski bei der Gründung von Jugendparlamenten unter die Arme greifen. So sind er und noch einige weitere engagierte Jugendliche aus Leipzig drauf und dran, eine Art Dachverband für Jugendparlamente zu gründen. Die Idee hierfür kam den Jungs und Mädchen vor rund zwei Jahren bei einer Versammlung von verschiedenen Jugendparlamenten in Potsdam. Mittlerweile sind sie so weit, diesen Dachverband als Verein eintragen zu lassen, um damit sowohl bestehende Parlamente besser zu vernetzen als auch Jugendliche zu unterstützen, die sich in ihrer Stadt im Rahmen eines solchen Gremiums engagieren wollen. „Laut einer Schätzung des Referats 515 des Bundesfamilienministeriums gibt es in Deutschland ungefähr 600 bis 1000 Jugendparlamente,“ erzählt Podbielski. „Und wir haben eine Liste von ungefähr 200, wenn nicht sogar ein paar mehr. Eine wirklich gute Basis.“

Laut einer Liste Paul Podbielkis gibt es im Freistaat Sachsen insgesamt 27 verschiedene Jugendparlamente, -foren oder -stadträte. Drei davon befinden sich im Landkreis Nordsachsen, nämlich in Eilenburg, Oschatz und Taucha. Des weiteren sind es:

• Jugendforum Landkreis Görlitz

• Jugendstadtrat Werdau (Lkr Zwickau)

• Kinder- und Jugendparlament Freiberg

• JBR Heidenau

• Jugendstadtrat Hoyerswerda

• Forum der jungen Generation Chemnitz

• Jupa Plauen

• Junger Runder Tisch Annaberg-Buchholz

• KiJuPa Borna

• Jugendparlament Thalheim

• JuPa Leipzig

• Jugendbeirat Lichtenstein

• JBR Glauchau

• Kinder- und Jugendparlament Mittelsachsen

• Jugendforum Meißen

• Jugendstadtrat Meißen

• Jugendforum Sebnitz

• Kinder- und Jugendstadtrat Radeberg

• Internationales Kinder- und Jugendparlament Neiße (Zittau)

• Schnittstelle für Jugendbeteiligung • Görlitz

• JBR Wildenfels

• Jugendbuffet Zwickau