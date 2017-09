Zeitersparnis dank Geburtstagsgeschenk

Torgau. Im Rahmen des 11. zentralen Tafeltags sowie der Feier ihres zehnjährigen Bestehens bekam die Tafel Torgau am vergangenen Samstag im Schlosshof ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk von ihren vier Hauptsponsoren überreicht (TZ berichtete): einen Kleintransporter. Die TZ sprach mit Helga Woy vom Verein Tafel Torgau über das neue Fahrzeug und die Veränderungen, welche dieses mit sich bringt:



TZ: Was macht denn das neue Gefährt der Tafel Torgau so besonders?

H. Woy: Es ist ein extra für die Tafeln entwickelter und hergestellter Ford Transit. Er hat die neueste Technik mit an Bord und ist als Kühlfahrzeug konzipiert. So können wir also Lebensmittel von A nach B transportieren. Da es diese Spezialanfertigungen nicht überall einfach so gibt, mussten wir das Fahrzeug extra in Fulda abholen.



Also hat das alte Fahrzeug der Tafel Torgau nun ausgedient?

Nein, auf gar keinen Fall. Unser alter Mercedesbus bleibt nach wie vor in Gebrauch, nur eben jetzt mit Unterstützung. Und das war auch dringend nötig, denn an dem Mercedes muss dringend gearbeitet werden und dann ist es ganz gut, noch ein Fahrzeug zu haben.



Und ab wann wird der neue Kühltransporter auf den Straßen unterwegs sein?

Vermutlich ab morgen oder übermorgen. Wir müssen wegen der ganzen neuen Technik unsere Fahrer erst einmal ausführlich einweisen lassen, können dann aber direkt loslegen.



Welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich der Tafel nun mit dem neuen Fahrzeug? Wird das Einzugsgebiet vergrößert?

Nein, das nicht, es ist eher eine Zeitersparnis, die der Ford Transit mit sich bringt. Wir können weitaus effizienter planen, da wir auch Routen in entgegengesetzte Richtungen gleichzeitig fahren können und dergleichen. Da müssen unsere Fahrer dann nicht immer Überstunden machen.