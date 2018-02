Zeitreise im Kulturhaus

Torgau. Sie erfuhren einiges über das Leben vor Tausenden von Jahren auf der Erde, konnten selbst auf dem Rücken eines Dinos reiten und ein Skelett ausgraben. „Ich bin heute mit meinen drei Enkelkindern hier. Der deijährige Arno ist begeisterter Dinosaurier-Fan. Wir haben die Plakate gesehen und mussten hier hin. Arno hat Zuhause ganz viele Bücher, Plastikdinos und kann mir vieles über diese erzählen.



Für Kinder ist die Ausstellung sehr schön, nur der Eintritt hätte nicht so teuer sein sollen, da es wirklich nur für Kinder etwas ist. Aber denen gefällt es sehr“, sagt Elvira Jüttner aus Bad Schmiedeberg. Ähnlich sieht es auch Katja Reiche aus Ragow. Auch sie war von den hohen Eintrittspreisen etwas überrascht. Doch ihrer zweijährigen Tochter Emilia konnte sie die Bitte einfach nicht abschlagen. „Wir sind zu Besuch hier in Torgau und Emilia ist von dem Buch „In einem Land vor unserer Zeit“ fasziniert. Bei der Jurassic-Expo gefallen ihr vor allem die Tiere, auf denen man klettern kann. Sie schaut sich die Dinos genau an und entdeckte schnell die Saurier aus ihrem Buch.“ Bücher über Dinosaurier stehen auch im Zimmer von der fünfjährigen Julia aus Großtreben. „Meine Frau hat die Plakate gesehen. Daher sind wir heute hier. Es könnte noch etwas mehr sein, aber Julia gefällt es hier. Wir haben auch schon den Dokumentationsfilm angesehen“, sagt Jens Bönisch.



Ganz in der Nähe flitzt der zehnjährige Tim von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück. Seine Mutter Nadine Fischer stellt ihn auf die Probe und guckt, von wie vielen Riesenechsen Tim die Namen bereits kennt. „Er hat mir gesagt, dass er sich sehr gut mit Dinosauriern auskennt. Daher testen wir das jetzt. Wenn ich nicht so viel Angst vor Dino-Filmen hätte, würden bei uns sicher nur solche Filme laufen. Tim ist ein echter Fan. Für Kinder ist es hier schon schön. Doch schon im letzten Jahr waren die selben Exponate hier. Im nächsten Jahr würden wir uns über ein paar andere Dinosaurier freuen.“