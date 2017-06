Zensuren gab es letztlich aber keine

Schulsport. Anfang Mai fand die letzte Unterrichtseinheit der Sportklasse der Oberschule Torgau Nordwest beim SSC Neiden 1997 mit vielen Überraschungen seinen Abschluss. Nach der Übungseinheit im Luftgewehrschießen unter fachlicher Anleitung und dem „Duellwettbewerb“ auf der neuen vereinseigenen Laserschießanlage mit Zehntel genauer Anzeige, ging es zur Überraschung der Schüler auf den Wurfscheibenstand. Dort bekamen die Schüler eine kurze Einweisung von Vereinsmitglied A. Murche, der spontan an die Feuerlinie trat und ein paar Schuss in der Disziplin Wurfscheibe Trap unternahm. Die Schüler waren beeindruckt, dass fast alle Wurfscheiben getroffen wurden. Doch damit nicht genug.



Anschließend ging es auf den 300-Meter-Stand. Der Vorsitzende des SSC Neiden, Joachim Flechtner, übernahm das Kommando und gab eine Einweisung im Großkaliberschießen. Er trat selbst vor die ein Meter im Durchmesser große Röhre und gab ein paar Schuss ab. Bei den Schülern stand hier ebenfalls aber nur das Zuschauen im Vordergrund. Der Knall und der lange Schall faszinierte sie.

Abschließend ging es wieder in die Luftgewehrhalle, wo die Schüler noch kleine Geschenke und Medaillen bekamen. Auch die Schulleiterin der Oberschule Nordwest, Frau Noack, war an diesem Tag vor Ort. Ihr Besuch rundete die Veranstaltung würdig ab.



Der Vorstand des SSC Neiden bedankt sich an dieser Stelle bei den zahlreichen Helfern und Übungsleitern des Vereins, die die Maßnahme erst ermöglichten und hofft, dass im nächsten Jahr wieder eine Sportklasse den SSC Neiden besuchen wird. Bereits seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres waren die Schüler der 5. und 6. Klassen in ihren zusätzliche Sportstunde beim SSCN aktiv. Seit 2006 gibt es an der Oberschule Sportförderklassen mit sportlich sehr interessierten Jungen und Mädchen der Klassenstufe 5 und 6. Zusätzlich zu den drei obligatorischen Sportstunden pro Woche wird noch eine Trainingseinheit von 90 Minuten pro Sportklasse durchgeführt. Die Kinder sollen dadurch die Vielfalt von und Möglichkeiten an Sportarten in Torgau und Umgebung kennen lernen.