Zeugen gesucht

Mockrehna. Ein 34-Jähriger kam am Montag, 22 Uhr, mit dem Zug im Bahnhof Mockrehna an. Nach seiner Aussage trat noch auf dem Bahnsteig eine ihm unbekannte männliche Person entgegen. Ohne ein Wort zu sagen, griff er den 34-Jährigen sofort an. Er schlug ihm mehrfach gegen den Kopf. Anschließend entfernte sich in unbekannte Richtung.



Der 34-Jährige verständigte den Rettungsdienst. Dieser informierte anschließend die Polizei, die umgehend Kontakt mit dem Geschädigten aufnahm, der bereits im Krankenhaus zur ambulanten Behandlung eingetroffen war. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden am Kopfbereich. Den Angreifer konnte er nur so beschreiben, dass dieser eine kurze, tarnfarbene Hose und ein rotes T-Shirt trug. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Torgau, Tel. 03421 756 100, zu melden.