Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Torgau. Am Dienstag, dem 15. August, kam es kurz nach 15 Uhr im Torgauer Außenring an der Einmündung zur B 87 zu einer Verkehrsunfallflucht. Es werden Zeugen gesucht, die eine Aussage zu dem Unfallgeschehen mit einem grünen Pkw BMW treffen können. Der BMW fuhr vom Einkaufszentrum PEP kommend in Richtung Leipzig. Er überholte mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtslos andere Fahrzeuge, indem er hierfür Abbiegespuren des Gegenverkehrs und die Sperrflächen nutzte.



An der Einmündung zur B 87 kam es zu einer Berührung zwischen dem BMW und einer rechten Leitplanke, wodurch nicht unerhebliche Beschädigungen entstanden sind. Der Fahrer des BMW setzte seine rücksichtslose Fahrt dennoch fort. Die Verkehrsteilnehmer, welche auf dem Außenring überholt wurden und jene, welche den Unfall und die Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Torgau zu melden. Diese Bitte richtet sich explizit auch an die Fahrerin, welche kurz darauf durch die Polizei angesprochen wurde. Das Torgauer Polizeirevier ist jederzeit telefonisch unter 03421 756100 zu erreichen.