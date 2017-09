Zeugnisse für 22 Jungfacharbeiter

Zweiundzwanzig junge Facharbeiter aus den Grünen Berufen konnten gestern nach einer dreijährigen Ausbildung auf Schloss Hartenfels ihre Zeugnisse und Urkunden in Empfang nehmen. Drei der Jungfacharbeiter stammen aus dem Altkreis Torgau.

Während einer von Thomas Noll und Sebastian Wetzer (beide von der Big-Band „Die Synkopenmuffel“) musikalisch umrahmten Feierstunde wurden besonders die Leistungen der drei Jahrgangsbesten hervorgehoben. Tierwirtin mit dem besten Abschluss wurde Johanna Junker von der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln. Der beste Landwirt kam aus dem Glesiener Landwirtschaftsbetrieb Weiße und heißt Stefan Knoblich. Beste Fachkraft für Agrarservice wurde Christoph Jahn aus dem Bundesland Thüringen.

Alle drei sind, so wie fast alle anderen Jungfacharbeiter auch, von ihren bis dahin Ausbildungsbetrieben übernommen worden. Kein Wunder, denn Nachwuchskräfte werden händeringend gesucht. „Leider reicht die Anzahl der frischgebackenen Facharbeiter nicht aus, um alle durch den Generationswechsel hervorgerufenen Lücken zu schließen“, betonte Anett Zander vom Landratsamt. Auch in diesem Jahr sei die Anzahl der Auszubildenden überschaubar, was zur Folge hatte, dass viele angebotene Lehrstellen unbesetzt blieben.

Ehrhard Neubauer vom regionalen Bauernverband wies in seinem Grußwort auf die schwierige Situation hin, unter der landwirtschaftliche Leistungen täglich erbracht werden. Neubauer kam dabei auf komplizierte EU-Regelungen, Exportverbote, Preisdruck, Verbraucherängste und Imageprobleme zu sprechen. Er machte den jungen Facharbeitern Mut, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Ein Schlüssel zum Erfolg sei eine fundierte Ausbildung.

Was die aktuelle Situation der Landwirtschaft in der Region betrifft, sprach er von einer unterdurchschnittlichen Ernte. Schlechte Getreidepreise würden zudem dazu führen, dass im Bereich Ackerbau Betriebe oftmals negative Ergebnisse eingefahren hätten. Hoffnung gebe es aber hinsichtlich einer guten Zuckerrüben- und einer sehr guten Maisernte.

Die Tierproduktion könne derzeit nach drei katastrophalen Jahren mit kostendeckenden Preisen wirtschaften. Allerdings benötigten Unternehmen jetzt mindestens drei weitere Jahre, um die angehäuften Defizite auszugleichen.

Von der Politik verlangte Neubauer klare Vorgaben, die nicht auf Gefühlen und Meinungen von Nichtfachleuten beruhen. Vielmehr müsse der Kompass mit Hilfe einer wissenschaftlichen Basis eingenordet werden.

Als Beispiele nannte er eine in seinen Augen durch nichts zu rechtfertigende Diskussion über ein Glyphosatverbot oder auch eine Panikmache bei der Beurteilung der Qualität des Grundwassers. Hierbei verwies er auf Schlussfolgerungen des „VSR-Gewässerschutzes“, der in der TZ bereits am 6. Juli Alarm geschlagen hatte. Der Verein hatte eine starke Verunreinigung des Grundwassers mit Nitraten kritisiert und dafür die Landwirtschaft verantwortlich gemacht. Dies könne so von den Landwirten der Region nicht widerspruchslos hingenommen werden, sagte Neubauer.

Die von dem Verein ermittelten Nitratmengen in größtenteils privaten Brunnen stünden im starken Widerspruch zu den vom Zweckverband Torgau-Westelbien in der Wasserzeitung vom Juli 2017 vorgestellten Nitratwerten. Hier sei für das Wasserwerk Schildau ein Nitratwert von 1 bis 2 mg/l ermittelt worden, für das Wasserwerk Mehderitzsch ein Wert von 5 bis 6 mg/l und für das Wasserwerk Mockritz 1,9 bis 2,1 mg/l.

„Wir ziehen die Seriosität des VSR Gewässerschutz e.V. keinesfalls in Zweifel, möchten aber den Bürgern des Altkreises Torgau, die in der Regel von den genannten Wasserwerken ihr Trinkwasser beziehen, verdeutlichen, dass von ihrem Trinkwasser keinerlei Gesundheitsgefahr ausgeht“, betonte Neubauer. Es handele sich um falschen Alarm. Noch dazu komme die Tatsache, dass Nitratgehalte auf Privatgrundstücken vielfältige Ursachen hätten, die durchaus auch aus der weiteren Vergangenheit resultieren können.

„Zweifel an der Seriosität des VSR Gewässerschutzes kommen uns jedoch bei der Betrachtung der getroffenen Schlussfolgerungen. So wissen die Verantwortlichen sofort, wer der Verursacher ist und haben auch gleich gute Ratschläge parat, welche die Landwirte zu allerletzt benötigen. Zu den fachlichen Fakten ist folgendes zu sagen:

1. Jeder Landwirt ist verpflichtet Bodenproben vor der Düngung zu nehmen. In diesen Proben werden unter anderem der Nitratgehalt und die daraus resultierende Düngermenge für die jeweilige Kultur exakt nach wissenschaftlichen und gesetzlichen Standards festgelegt.

2. Die Analyse der Nährstoffgehalte von Gärresten und Gülle ist ebenfalls eine Grundvoraussetzung der guten fachlichen Praxis.

3. Am Ende jeder Vegetationsperiode muss jeder Landwirt eine Düngebilanz vorlegen, aus der hervorgeht, wie sich Nährstoffzufuhr und -entzug verhalten. Hier darf im 3-jährigen Vergleich der Saldo nicht mehr als 50 kg N/ha betragen.

Für die Nitratbildung allein die Landwirte verantwortlich zu machen, ist nachweislich längst überholt.“

Seit Jahren sei im sächsischen Wasserbericht nachzulesen, dass die Nitratwerte vor allem in den Städten und Ballungsgebieten zunehmen. „Es ist schwer vorstellbar, dass dies an der Überdüngung der städtischen Rasenflächen liegt. Es ist aber auch allgemein bekannt, dass der Stickstoffanteil der Luft über 78 Prozent beträgt und über Pflanzen und Mikroorganismen eine Eintragung in den Boden jederzeit stattfindet“, führt Neubauer weiter aus.

Die in diesem Jahr beschlossene Düngeverordnung stelle gerade Betriebe, die Kreislauflandwirtschaft betreiben, vor große Probleme, da sie massiv in das natürliche Zusammenspiel Tier-Pflanze-Boden eingreife. Eine noch weitere Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben würde einen wirtschaftlichen Ackerbau in der Region gänzlich in Frage stellen. „Wir Landwirte arbeiten stets nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Entwicklung der modernen Landwirtschaft ist nur auf der Basis wissenschaftlichen-technischen Fortschritts möglich. Dazu zählen auch die ständige Minimierung der Stoffeinträge insbesondere im Bereich Düngung und Pflanzenschutz sowie die ständige Verbesserung der Ausbringungsmethoden“, sagte Ehrhard Neubauer.

Info:

• Im Landkreis Nordsachsen werden 127000 Hektar landwirtschaftlich genutzt.

• 586 Betriebe mit einer Beschäftigtenzahl von 2800 sind im Haupt- und Nebenerwerb in Nordsachsen gemeldet.

• Sachsenweit gibt es aktuell 2000 Azubis in den Grünen Berufen, davon allein 550 angehende Landwirte, 200 angehende Tierwirte und 75 angehende Pferdewirte.