Zu viel Nitrat im Brunnenwasser

Torgau. Viel zu hohe Nitratwerte im Grundwasser hat der VSR-Gewässerschutz bei den Brunnenwasserproben festgestellt, die im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 7. Juni in Torgau beim Labormobil abgegeben wurden. In jeder vierten untersuchten Probe habe demnach die Nitratkonzentration oberhalb des Grenzwertes der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter gelegen, teilte der VSR in dieser Woche in einer Pressemitteilung mit.



Insgesamt wurde bei der Untersuchung das Wasser aus 39 privaten Brunnen aus dem Raum Torgau-Belgern-Schildau analysiert. „Die Landesregierung von Sachsen muss in dieser Region dringend zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung der Belastung aus der Landwirtschaft – wie in der novellierten Düngeverordnung vorgesehen – verankern,“ fordert Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.



In einem privat genutzten Torgauer Brunnen seien sogar 160 Milligramm Nitrat pro Liter in einem Brunnen nachgewiesen worden. Weitere mit Nitraten stark verschmutzten Brunnen stellten die Umweltschützer auch in Welsau mit 78 Milligramm pro Liter (mg/l), in Loßwig mit 144 mg/l, in Belgern mit 104 mg/l und in Sitzenroda mit 67 mg/l fest.



„Das Wasser ist wegen der Überschreitung des Grenzwertes der Trinkwasserverordnung nicht mehr zum Trinken geeignet. Besonders wichtig ist außerdem, dass derart belastetes Wasser nicht zum Befüllen eines Fischteichs genutzt wird. Es besteht die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen kommt. Diese können beim Absterben zum Fischsterben führen“, erläuterte Bareiß-Gülzow, die für Kleingärtner noch folgenden Hinweis gab: Beim Bewässern mit nitratbelastetem Grundwasser komme es zu einer zusätzlichen Nitratzufuhr. Diese müsse man bei der Düngung dringend beachten, damit es nicht zu einer unnötigen Nitratanreicherung in der Pflanze kommt.



Gerade bei den starken Belastungen im Grundwasser muss nach Aussage des VSR in der regionalen Landwirtschaft eine noch höhere Effizienz beim Düngen erfolgen als in den unbelasteten Regionen. Mit der verabschiedeten Düngeverordnung eröffneten sich der Landesregierung hierzu verschiedene Möglichkeiten. „Den Politikern war klar, dass die Vorgaben in Gebieten mit zu hohen Nitratbelastungen nicht ausreichen werden, die Belastungen zu verringern“, heißt es von Seiten des VSR. Dieser fordert einen gesetzlichen Rahmen, damit sich der Stickstoffüberschuss noch deutlicher verringert. Doch dazu müssten statt der Schätzung der Nährstoffgehalte mehr Messungen erfolgen. „Wenn Landwirte nicht wissen, wie hoch der Stickstoffgehalt im Boden wirklich ist, wird zwangsläufig schnell zu viel gedüngt. Aus diesem Grund wäre die Bestimmung des Bodenstickstoffgehaltes auf Ackerland eine sinnvolle Maßnahme.“



Aber auch die Schätzwerte, wie hoch der Stickstoffgehalt der Gärreste aus Biogasanlagen ist, sind nach Ansicht des VSR zu ungenau. Zu groß seien die Unterschiede in den einzelnen Anlagen. Durch eine geforderte Messung des Stickstoffgehalts werde deutlich, wie viel wirklich auf die Felder gelange.

Da es für die Wasserversorger künftig immer aufwendiger werde, Wasser zu liefern, das den Grenzwert von 50 mg/l Nitrat einhält, würden die Preise für Leitungswasser steigen. Damit in Zukunft die Nitratbelastungen im Grundwasser abnehmen, bedarf es nach Meinung des VSR eines Umdenkens bei den Landwirten und landwirtschaftlichen Verbänden.



Genau dieser habe aber nach Ansicht des Regionalbauernverbands Torgau schon längst eingesetzt. Dass beispielsweise der Landkreis ein Problem mit der Nitratbelastung habe, sei seit Jahren bekannt. Gerade deswegen würden ja auch Landwirte und Behörden im Arbeitskreis Wasserrahmenrichtlinie sehr eng kooperieren, sagte gestern Christine Richter, Geschäftsführerin des Regionalbauernverbandes Torgau. Richter erklärte, dass nach der nun in Kraft getretenen verschärften Düngeverordnung auf die Landwirte in der Region noch weitere Verschärfungen zukommen werden.