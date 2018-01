Zukunft ungewiss

Herzberg. Die Zukunft des Tierheims in Herzberg bleibt ungewiss. Der Tierschutzverein hat eine Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus vom 6. September 2017 beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht. Somit ist das Verfahren zum Widerruf der Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz zum Betrieb eines Tierheims anhängig. Die TZ sprach über die Problematik mit Torsten Hoffgaard, Pressereferent des Landkreises Elbe-Elster im Auftrag des Amts für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft.

TZ: Wie sieht es derzeit im Tierheim Herzberg aus? Ist dieses geschlossen?

Torsten Hoffgaard: Das Tierheim ist noch nicht geschlossen. Das Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft des Landkreises Elbe-Elster hat zwar eine Ordnungsverfügung zum Widerruf der Erlaubnis und der Schließung des Tierheims erlassen, kann diese aber wegen des laufenden verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nicht durchsetzen.

Werden Tiere im Heim aufgenommen?

Tiere können nicht aufgenommen werden, da bereits im April 2017 auf Grund grober Tierschutzverstöße und fehlender Qualifikation der Tierheimleitung ein -zwischenzeitlich rechtskräftig gewordener-Aufnahmestopp angeordnet worden ist.

Wie soll es im Tierheim weitergehen?

Das ist letztendlich abhängig von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts. Sollte das OVG die Beschwerde des Tierschutzvereins abweisen, wird das Tierheim unverzüglich durch den Landkreis geschlossen und die noch vorhandenen Tiere bei anderen Tierschutzvereinen untergebracht.

Wie ansonsten die Zukunft eines Tierheims an dieser Stelle aussieht oder ob es eine solche überhaupt gibt, liegt unter anderem auch daran, ob beziehungsweise wie die vereinsinternen Differenzen geklärt werden können. Hier scheinen die Chancen allerdings äußerst gering. Ein gegebenenfalls zukünftiger Betreiber muss in der Lage sein, für ausreichend qualifiziertes Personal und die erforderlichen Mittel für dringend notwendige Investitionen zu sorgen, um eine tierschutzgerechte Unterbringung und Versorgung von Hunden und Katzen dauerhaft zu gewährleisten. So wie das Tierheim bisher betrieben und geführt wurde, kann es im Interesse der Tiere nicht weiter gehen.

Also sind noch immer Tiere im Tierheim Herzberg untergebracht?

Ja, leider sind noch 27 Hunde und 28 Katzen momentan im Tierheim untergebracht, die Zahl der Tiere bleibt wegen des Aufnahmestopps allerdings konstant. Die amtlichen Tierärzte des Landkreises kontrollieren das Tierheim mindestens wöchentlich und überprüfen das Befinden der Tiere. Leider sind Fehler in der Ernährung, der Gesundheitsvorsorge und in der Unterbringung an der Tagesordnung, da die Tierheimleiterin ihrer großen Verantwortung für das Wohlergehen der Tiere nicht gerecht wird. Die wenigen Mitarbeiter, die noch für die Versorgung der Hunde und Katzen zur Verfügung stehen, geben ihr Bestes, stoßen aber immer mehr auch an die Grenzen der Belastbarkeit. Großes persönliches Engagement und Tierliebe allein reichen nicht aus, um durchgehend die Anforderungen an eine art- und tierschutzgerechte Unterbringung und Versorgung der Tiere abzusichern, insbesondere wenn eine sachkundige Anleitung und Unterstützung durch die Leitung fehlt.

Haben andere Tierschutzvereine hier die Möglichkeit, unterstützend tätig zu werden?

Bislang wurde Hilfe durch andere Tierschutzvereine von Seiten der Tierheimleitung meist nicht angenommen. Auch bei dieser Frage sind die großen vereinsinternen Differenzen nicht förderlich.

Was wäre das Beste für das Tierheim Herzberg?

In erster Linie geht es um das Wohl der Tiere, die zur Zeit im Tierheim Herzberg untergebracht sind. Für die Hunde und Katzen muss eine akzeptable Lösung von Dauer gefunden werden. Momentan scheint diese nur durch die Unterbringung in anderen Tierheimen renomierter Vereine möglich zu sein. Vielleicht können die Tiere dann in ein neues Zuhause vermittelt werden. Auch für zukünftige Fund- und Abgabetiere müssen geeignete Unterbringungsmöglichkeiten mit sachkundiger Betreuung und Versorgung gefunden werden, was insbesondere den Ordnungsbehörden der umliegenden Gemeinden wegen des Aufnahmestopps große Probleme bereitet, da sie neue Vertragsheime finden müssen und dann weitere Wege zur Unterbringung der Fundtiere sowie eventuell auch höhere Kosten in Kauf nehmen müssen.