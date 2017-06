Zukunftschancen in der Region nutzen!

Seinen Kundinnen und Kunden bietet das Kreditinstitut an weit über 100 Standorten im gesamten Geschäftsgebiet – und damit auch im Landkreis Nordsachsen – sowohl vor Ort als auch auf digitalem Weg persönliche Kundenberatung in allen Finanzfragen. Die Sparkasse ist am hiesigen Wirtschaftsstandort aber auch attraktiver Arbeitgeber sowie wichtiger Ausbilder. Bestätigen kann das Jennifer Reiche aus Oschatz, die bereits frühzeitig die Weichen für ihre Zukunft in der Region gestellt hat.

Die 20-Jährige absolviert seit dem vergangenen Jahr ein duales Studium in der Richtung Bankwirtschaft bei der Sparkasse und an der Berufsakademie Sachsen. Inzwischen befindet sie sich im zweiten Semester – ihre Entscheidung für das Studium beim Leipziger Kreditinstitut bereut sie nicht: „Die Kombination aus Praxis-und Theorie-Phasen finde ich richtig gut. Mir macht das großen Spaß und zudem erhalte ich auch eine Vergütung“, erklärt Jennifer Reiche. „So kann ich mich ganz auf mein Studium und die Praxiserfahrung konzentrieren – ein zusätzlicher Studentenjob ist nicht nötig“, so die Nordsächsin weiter.

Paxisbezug ist wichtig

Nicht nur beim BA-Studium, sondern auch bei der Ausbildung ihrer Azubis setzt die Sparkasse Leipzig auf Praxisbezug und Kundenorientierung. „Wir geben jungen Menschen eine Chance, die motiviert, teamfähig und zuverlässig sind. Besonders der Umgang mit Menschen sollte ihnen Freude machen“, sagt Silvia Zetzsche, Ausbilderin bei der Sparkasse Leipzig.

Während der 2,5-jährigen Bankausbildung lernen die Auszubildenden das Bankgeschäft von der Pike auf kennen: Von der individuellen Kundenberatung bis hin zum serviceorientierten Bedienen der Kunden in den Geschäftsstellen. „Zahlreiche Projekte, Verkaufstrainings und verschiedene Qualifizierungsmöglichkeiten runden unsere Ausbildung ab“, erklärt Silvia Zetzsche.

Spaß an Kommunikation, Service und Beratung

Der tägliche Umgang mit Menschen steht bei Ausbildung und Studium in der Sparkasse im Fokus. Daher sollten alle Bewerber Spaß an Kommunikation haben und eine hohe Verkaufs- und Serviceorientierung mitbringen.

„Sehr gute Umgangsformen und ein sicheres Auftreten sind beispielsweise eine Grundvoraussetzung“, erklärt Silvia Zetzsche. Neben den sozialen Kompetenzen und der Persönlichkeit der Bewerber ist natürlich auch der Schulabschluss entscheidend. Voraussetzung für die Ausbildungsberufe ist ein Realschulabschluss bzw. das Abitur. Bewerber, die sich für ein Bankwirtschaftsstudium interessieren, sollten ein Abitur mit einem guten Abschluss vorweisen können.

Mehr Bewerber aus Nordsachsen

Der Weg zur Karriere bei der Sparkasse führt über ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Den ersten Schritt bildet dabei die Online-Bewerbung. Wer Interesse an einem Ausbildungs- oder Studienplatz hat, sollte jedoch schnell handeln, denn die Bewerbungsrunde für das Ausbildungsjahr 2017 läuft bereits.

„Wir freuen uns ganz besonders über mehr Bewerber aus Nordsachsen. In den vergangenen Jahren haben sich leider immer weniger Jugendliche von hier beworben“, sagt Silvia Zetzsche.

Dass die Sparkasse eine gute Wahl für junge Menschen aus der Region ist, zeigt nicht zuletzt die Erfolgsgeschichte von Jennifer Reiche. „Viele Jugendliche wissen gar nicht, welche Möglichkeiten ihnen die Sparkasse hier in der Region bietet. Ich kann jedem nur empfehlen, sich ausführlich zu informieren und die Chance zu ergreifen“, so die Oschatzerin.

Weitere Informationen zur Ausbildung bei der Sparkasse Leipzig sind im Internet unter www.azubi-casting.com zu finden.

