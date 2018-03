Zukunftschancen nutzen!

Torgau. Endlich hat das Warten ein Ende! Morgen, am 3. März, findet von 10 bis 15 Uhr die Azubi-Expo sowie der Tag der offenen Tür im Torgauer Berufsschulzentrum (BSZ) statt.

Auf der von der TZ-Mediengruppe organisierten Ausbildungsmesse im Dreiländereck präsentieren 40 Unternehmen aus Sachsen und Brandenburg ihre Angebote rund um die Themen Ausbildung, Studium, Praktikum und Ferienjob. Außerdem warten an den Ständen ebenfalls jetzige Azubis der Firmen. So können künftige Schulabsolventen Informationen auch direkt mit Lehrlingen austauschen, die bereits Erfahrung gesammelt haben.

Des Weiteren kann sich jeder beim Torgauer Fotograf Dirk Heinze kostenslos vier Bewerbungsfotos sichern. Alles was dazu benötigt wird, ist der entsprechende Coupon aus dem Magazin der Azubi-Expo. Dieses erschien gestern in allen Schulen der hiesigen Region. Das Heft gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die morgige Veranstaltung.

Beispielsweise präsentiert sich darin die Leipziger Sparkasse, die auch auf der Azubi-Expo an einem Stand vertreten sein wird. Die Sparkasse ist am hiesigen Wirtschaftsstandort ein wichtiger Ausbilder. Bestätigen kann das der Wahlleipziger Tom Oehmichen, der bereits frühzeitig die Weichen für seine Zukunft gestellt hat.

Der 20-Jährige absolviert seit August 2016 eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse. Inzwischen befindet er sich im zweiten Ausbildungsjahr und seine Entscheidung für das Leipziger Kreditinstitut bereut er nicht: „Die Ausbildung bei der Sparkasse hat einen sehr guten Ruf. Mir war in meiner Berufswahl sehr wichtig, Entwicklungsmöglichkeiten geboten zu bekommen.

Die gibt es hier reichlich“, erklärt Oehmichen. „Mein Ziel ist es, nach meiner Ausbildung und mit entsprechender Berufspraxis als Firmenkundenberater tätig zu sein und dabei Unternehmen in ihren Finanzangelegenheiten zu betreuen “, so der gebürtige Hallenser weiter. „Wir geben jungen Menschen eine Chance, die motiviert, teamfähig und zuverlässig sind. Besonders der Umgang mit Menschen sollte ihnen Freude machen“, sagt Silvia Zetzsche, Ausbilderin bei der Sparkasse Leipzig. Während der zweieinhalbjährigen Bankausbildung lernen die Azubis das Bankgeschäft von der Pike auf kennen: Von der individuellen Kundenberatung bis hin zum serviceorientierten Bedienen der Kunden in den Geschäftsstellen.

„Zahlreiche Projekte, Verkaufstrainings und verschiedene Qualifizierungsmöglichkeiten runden unsere Ausbildung ab“, erklärt Silvia Zetzsche. Aber nicht nur bei der Ausbildung ihrer Azubis, sondern auch beim BA-Studium setzt die Sparkasse Leipzig auf Praxisbezug und Kundenorientierung. Der tägliche Umgang mit Menschen steht bei beiden Ausbildungswegen im Fokus. Daher sollten alle Bewerber Spaß an Kommunikation haben und eine hohe Verkaufs- und Serviceorientierung mitbringen.

„Sehr gute Umgangsformen und ein sicheres Auftreten sind beispielsweise eine Grundvoraussetzung“, erläutert die Ausbilderin. Neben den sozialen Kompetenzen und der Persönlichkeit der Bewerber ist natürlich auch der Schulabschluss entscheidend. Voraussetzung für die Ausbildungsberufe ist ein Realschulabschluss beziehungsweise das Abitur. Bewerber, die sich für ein Bankwirtschaftsstudium interessieren, sollten ein Abitur mit einem guten Abschluss vorweisen können.

Der Weg zur Karriere bei der Sparkasse führt über ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Den ersten Schritt bildet dabei die Online-Bewerbung. Wer Interesse an einem Ausbildungs- oder Studienplatz hat, sollte jedoch schnell handeln, denn die Bewerbungsrunde für das Ausbildungsjahr 2018 läuft bereits. „Wir freuen uns ganz besonders über mehr Bewerber aus Nordsachsen. In den vergangenen Jahren haben sich leider immer weniger Jugendliche von hier beworben“, schildert Silvia Zetzsche.

Dass die Sparkasse eine gute Wahl für junge Menschen ist, zeigt nicht zuletzt die Erfolgsgeschichte von Tom Oehmichen: „Viele Jugendliche haben eine völlig falsche Vorstellung von unserem Beruf. Der ist total spannend und gar nicht trocken .Und das Wichtigste: So viel Mathe ist es bei einer Bankausbildung gar nicht.“

Weitere Informationen zur Ausbildung bei der Sparkasse Leipzig erhalten die Besucher der Azubi-Expo am Stand des Unternehmens oder im Internet unter www.azubi-casting.com.



