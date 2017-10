Zum Finale drei Festkonzerte

TZ: Herr Saretz, die Johann-Walter-Kantorei bietet bis zum 31. Oktober drei Veranstaltungen an, von denen jede einzelne musikalischen Hochgenuss verspricht.

E. Saretz: Auf jeden Fall! Wir haben über das gesamte Jahr hinweg schon mehr als 35 Konzerte im Zeichen von 500 Jahre Reformation veranstaltet und namhafte Musiker dafür gewinnen können. Jetzt kommen noch drei weitere Veranstaltungen hinzu, und ich kann jeden Menschen nur herzlich einladen, diese zu besuchen.

Erster Höhepunkt ist die Aufführung der Deutschen Messe an diesem Sonntag 16 Uhr in der Schlosskapelle.

Dazu begrüßen wir exzellente Ensembles, die diese bedeutende Messe höchst professionell und in sehr besonderer Weise darbieten werden: Knaben des 550 Jahre alten Staats- und Domchores, Musiker des Berliner Vocalconsorts und der Lautten Compagney.

Warum ist die Deutsche Messe so besonders?

Im Jahr 1526 erschien in Wittenberg Martin Luthers Schrift „Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdiensts“ erstmals in deutscher Sprache. Ich habe es schon an anderer Stelle erklärt und ich wiederhole mich gern: Martin Luther und der damalige Torgauer Kantor Johann Walter haben diese Messe als erste angeregt und realisiert. So konnten auch einfache Menschen, die kein Latein beherrschten, verstehen, was vor dem Altar während des Gottesdienstes passiert. Mit der Musik der Deutschen Messe erleben die Zuhörer über den Klang der Stimmen und Instrumente ein Zwiegespräch in der Ordnung und Reihenfolge eines Lutherschen Gottesdienstes, mit allen Teilen, also Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei.

Als zweiter Höhepunkt ist der Festgottesdienst am 31. Oktober um 11 Uhr in der Schlosskapelle zu nennen. Wie wird dieser musikalisch untermalt?

Es erklingt die Bach-Kantate zum Reformationsfest „Ein feste Burg ist unser Gott“. Als gläubiger Lutheraner wählte Bach diesen bekanntesten aller Luther-Choräle. Die vier Strophen werden sehr verschieden dargestellt: Die erste in einem großartigen, kontrapunktisch höchst diffizil angelegten Eingangschor. Die Zweite in einem sehr bewegten Duett zwischen Sopran, gesungen von Julla von Landsberg und Bass Jonathan Saretz. Die dritte Strophe erklingt von allen Chorsängern in einem machtvollen Unisono vorgetragen, während die Vierte als schlichter Choralsatz die Kantate beendet. Henriette Reinhold (Alt), Christian Pfaller (Tenor), das Leipziger Barockorchester und die Johann-Walter-Kantorei Torgau musizieren unter meiner Leitung. Als Gastprediger begrüßen wir Prof. Dr. Jens Herzer von der Universität Leipzig.

Die dritte Veranstaltung, ein Kammerkonzert, gibt es ebenfalls am Reformationstag um 16 Uhr in der Schlosskapelle.

So ist es. Unter dem Titel „Ein feste Burg ist unser Gott“ werden geistliche Konzerte von Heinrich Schütz und seinem Schüler Christoph Bernhard zu Gehör gebracht, außerdem Instrumentalmusik einiger bedeutender frühbarocker Komponisten, zum Beispiel Andreas Hammerschmidt, Johann Pachelbel und Dietrich Buxtehude. Musizieren werden Julla von Landsberg (Sopran), Jonathan Saretz (Bariton), Anne Schumann und Friederike Lehnert (Violinen), Klaus Voigt (Viola), Felix Görg (Gambe), Hildegard Saretz (Cembalo und Truhenorgel).

Also werden auch hiesige Künstler den Reformationstag mitgestalten – einschließlich Ihrer Familie.

(lacht) Ja, da werden Ehefrau und Sohn mit eingespannt, aber wir sind eben alle mit der Kirchenmusik liiert.

Sie sprachen eingangs von mehr als 35 Konzerten im Laufe des Jahres, darunter waren auch die des Orgelsommers mit Ludwig Güttler, Thomas Lennartz, Max Schmeding und anderen Größen. Hat auch jemand abgesagt, den Sie gern nach Torgau geholt hätten?

Nein. Es sind alle gekommen.

Wie haben Sie das hinbekommen?

(schmunzelt) Man muss eben rechtzeitig anfragen und Beziehungen haben. Außerdem sind Torgaus Kirchen mittlerweile zu sehr beliebte Auftrittsorten geworden.

Und die Besucherzahlen?

Das ist unterschiedlich. Zwischen 50 und und 250 waren es jeweils. Damit sind wir recht zufrieden. Die Kirchenmusik ist schon eine Nische. Und gerade in diesem Sommer gab es mitunter mehrere Konzerte zeitgleich in Torgau. Aber jedes hatte dennoch sein Publikum gefunden. Ich danke jedenfalls allen Stammbesuchern und möchte ihnen und allen anderen sagen, dass die Kantorei Torgau immer wieder mit großer Freude singt. Das bleibt auch nach dem Reformationsjubiläum so.

Info:

Tickets für die „Deutsche Messe“ am Sonntag (29. Oktober), 16 Uhr, in der Schlosskapelle, und für das Kammerkonzert am Reformationstag (31. Oktober), 16 Uhr, ebenfalls Schlosskapelle, sind im Vorverkauf erhältlich bei Torgau-Informations-Center, 03421 70140, (TIC Markt 1), und an der Tageskasse.