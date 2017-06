Zum Hochzeitstag auf den Schildberg

Mittwoch, 7. Juni 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Schildau. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Doch am Sonntag gab es auf dem Schildberg in Schildau wenig Aussicht auf nur halbwegs gutes Wetter. Schon der Aufbau der Zelte am Morgen erfolgte im strömenden Regen.