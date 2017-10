Zum Start eine Runde Riesenrad für alle Kinder gratis

Zu einer klassischen Kirchweih gehörte auch schon früher ein Jahrmarkt mit Fahrgeschäften. So ist es in diesem Jahr auch bei der ersten Auflage von „Luthers Kirchweih“.



Der Rummel auf dem Rosa-Luxemburg- Platz beginnt am heutigen Donnerstag um 13 Uhr mit einem Paukenschlag: Für eine Stunde sind alle Kinder der Stadt, Grundschulen und Kitas eingeladen, das Riesenrad und sämtliche Fahrgeschäfte auszuprobieren. „Das ist alter Schaustellerbrauch“, erklärt Riesenrad-Betreiber Frank Dohmke (Foto) aus Berlin: „In der ersten Stunde können alle Kinder, Schulklassen und andere Kindergruppen kostenlos fahren. Das bringt Glück!“ Vom 50 Meter hohen Riesenrad mit seinen 32 Gondeln bietet sich den Kirchweih-Besuchern an der höchsten Stelle ein besonderer Ausblick über Torgau.

Auch Daniela Rosner und Sohnemann Danny-Jean (Foto unten) freuen sich schon auf den Moment, wenn der Rummel beginnt. Die Jessener Schaustellerin betreibt nebenan einen neuen Spielewagen zum „Blumenpflücken.“ Der Rummelplatz ist von Donnerstag, 13 Uhr, bis Sonntagabend geöffnet.

Das eigentliche Kirchweih-Fest startet am morgigen Freitagabend um 18 Uhr auf dem Marktplatz mit einer Musik- und Showbühne, auf der Strecke zwischen Marienkirche bis Schlossvorplatz mit einem Mittelaltermarkt und im Schlosshof Hartenfels mit einer spektakulären Beleuchtung der Schlosskapelle.



Ein Höhepunkt am Freitag ist zweifellos der Pestzug vom Markt aus durch die Altstadt, der gegen 21.15 Uhr beginnt. Die schaurig anmutende Parade erinnert an die Zeiten, als der schwarze Tod auch Torgau heimsuchte. Wichtiger Hinweis: Für diesen Umzug werden von den Veranstaltern noch einige Komparsen gesucht. Interessierte melden sich bitte in der Torgauer Tourist-Information TIC oder am Freitag um 19 Uhr am Backstagezelt auf dem Markt.